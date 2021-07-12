Национальный банк Украины на вторник, 13 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,35 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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Официальный курс
100 USD США – 2729,04 (12 июля – 2732,34)
100 EUR – 3234,59 (12 июля – 3240,56)
Межбанк
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,28/27,30 грн/долл., к евро – на уровне 32,30/32,32 грн/евро.
Курс на 12 июля
Национальный банк Украины на понедельник, 12 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,32 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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