Отмечается, что законопроект №5600 расширяет полномочия налоговых органов.

Власти инициируют увеличение налогов для легального бизнеса. Дополнительные поступления бюджета оцениваются в 50 млрд грн.

Об этом говорится в статье "Как увеличить поступления в государственный бюджет на 60 млрд грн", опубликованной на сайте "Цензор.НЕТ".

Отмечается, что в случае принятия в Верховной Раде законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс в нынешней редакции, налоговая нагрузка увеличится не только на крупный бизнес. Больше налогов придется платить среднему, малому бизнесу, а также физическим лицам.

Читайте такжеЭксперт объяснил риски повышения акцизных налогов для бизнеса на фоне коронакризисаПо оценкам Кабинета Министров, дополнительные поступления в бюджет, в случае принятия закона, составят ежегодно 50 млрд грн. Эти деньги будут собраны с большого, среднего, малого бизнеса и физических лиц.

"Кроме того, законопроект №5600 расширяет полномочия налоговых органов. В частности, им могут разрешить взыскивать налоговый долг без обращения в суд, или обеспечивать налоговым залогом доначисленных по результатам проверок сумм на время судебного обжалования", - говорится в материале.

Также законопроект предлагает ограничивать выезд за границу руководителя компании до полного погашения налогового долга.

Кроме того, Государственная налоговая служба сможет получать от налогоплательщика информацию не только по факту правонарушения, но и по другим вопросам, связанным с налогообложением.

Что меняет этот законопроект?

Вводится методика расчета размера минимального налогового обязательства для земельных участков, которые обрабатываются, но с которых не уплачиваются налоги.

Уменьшается с 2 до 0,5 га размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажи продукции из которых не облагаются налогом на доходы физлиц.

Акцизный налог на пиво предлагается высчитывать по крепости напитка вместо литража. Сейчас пиво облагается акцизным налогом по 2,78 грн за 1 л напитка любой крепости.

Отменяется нулевая ставка акциза на продажу электроэнергии по зеленому тарифу. В случае введения акциза на продажу "зеленой" электроэнергии дополнительные расходы ВИЭ составят 1,63 млрд грн, подсчитала ЕБА.

Предлагается увеличить экологический налог за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в 1,6 раза и предусмотреть их постепенное повышение в 8 раз к 2029 году.

Повысить ставки экологического налога за выбросы СО2 с 10 грн до 30 грн/тонна.

Повысить ставки экологического налога за отходы для предприятий горной промышленности с 0,49 грн до 1,5 грн/тонна.

Ввести дифференциацию ставок налогообложения железных руд в зависимости от размера средней цены реализации, определенной как средняя стоимость железной руды по индексу IODEX 62% FE CFR China. В случае принятия закона ставка ренты при цене железной руды $100 и меньше составит 3,5%; 5% - если цена более $100/т, но не превышает $200/т; 10% - если цена руды выше $200/т.

Промышленные предприятия могут быть лишены льгот на уплату налога на землю.

Изменяется размер стоимости легковых автомобилей, подпадающих под налогообложение транспортным налогом (налог на роскошь). Проект закона предлагает облагать автомобили не старше пяти лет, средняя рыночная стоимость которых составляет 1,3 млн грн (200 минимальных зарплат). Ставка налога - 25 тыс. грн.

Предлагается забрать право работать на едином налоге четвертой группы у предприятий, которые занимаются разведением домашней птицы, перепелов и страусов, а также производством мяса домашней птицы. Ставки налогообложения для 4-й группы плательщиков единого налога увеличивается вдвое.

Законопроектом ограничивается возможность уменьшения налоговой базы с помощью убытков прошлых лет.

Документ предлагает облагать налогом финансовую помощь, предоставленную связанным лицам, в частности, предусматривает увеличение финансового результата на сумму такой помощи или безвозмездно предоставленных товаров, работ и услуг для связанных лиц. По мнению юристов, эта норма выглядит как двойное налогообложение.

Предусматривается обложение налогом 18% на доходы физлиц, полученных от продажи третьего и последующих объектов недвижимости в течение года.

Могут быть отменены льготы по уплате НДС для субъектов хозяйствования, занимающихся перепродажей квартир на вторичном рынке.

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Автор: Григорий Бондарь