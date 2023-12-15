Этим решением парламентарии ратифицировали соглашение с Еврокомиссией о предоставлении Украине финансовой помощи.

Парламент Болгарии одобрил предоставление Украине помощи в размере 3,6 млрд евро, ратифицировав этим решением соглашение с Европейской комиссией, что дало старт второму этапу плановой помощи.

Как сообщает болгарское издание novinite.com, решение поддержали 116 депутатов, тогда как воздержались или проголосовали против 54 членов Национального собрания.

Отмечается, что Нацсобрания Болгарии ратифицировали соглашение с Еврокомиссией о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 3,6 млрд евро. Она предусматривает предоставление Болгарией гарантий на сумму 16 млн 655 тысяч евро.

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Во время обсуждения перед голосованием в парламенте Болгарии озвучивали мнения как за, так и против этого решения. Основатель и лидер болгарской партии "Възрадане" Костадин Костадинов раскритиковал намерения выделить финансовую помощь Украине, отмечая, что приоритетными должны быть внутренние проблемы Болгарии. Несмотря на это, большинство парламентариев поддержали соглашение.

Финансовая помощь Украине

В Европе идут новые споры относительно помощи Украине. Ночью скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на помощь Украине в виде €50 млрд от Европейского союза.

"Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки", - заявил Орбан в социальной сети Х.

В то же время президент Европейского совета Шарль Мишель уверен в финансировании Украины несмотря на венгерское вето.

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