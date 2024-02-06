Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС будет продолжать обеспечивать крайне необходимое финансирование для Украины.

Первый транш по программе Ukraine Facility на 50 млрд евро должно поступить в Украину уже в марте. Об этом написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети х.

"Политическое соглашение, достигнутое вчера вечером, является большим шагом вперед. Европа верна своему слову", - написала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС будет продолжать обеспечивать крайне необходимое финансирование "для нашего отважного партнера и кандидата на членство".

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"Мы планируем начать выплаты в марте", - добавила председатель Еврокомиссии.

Помощь Украине от ЕС

1 февраля главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза приняли решение о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Ранее первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко выразила надежду, что первый транш от Европейского Союза в размере 4,5 млрд евро поступит уже в марте текущего года.

5 февраля Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия по созданию украинского фонда на четыре последующих года для помощи Украине. Общий бюджет в 50 миллиардов евро будет распределен на 33 миллиарда в кредитах и 17 миллиардов в грантах.

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