Политолог Николай Давидюк раскритиковал инициативу правительства повысить налоги и рентные платежи для крупного бизнеса, которая, по словам министра финансов Сергея Марченко, якобы призвана сбалансировать налоговые поступления в бюджет.

"Как только бизнес начинает выходить из того кризиса, в который он попал и из-за пандемии, и из-за каких-то неуверенных, невзвешенных шагов законотворцев, как вновь поднимается тема о налогах... Им (бизнесу - УНИАН), наоборот, надо помогать, потому что если вы сейчас установите еще большие налоги, будут теряться рабочие места, мы потеряем конкурентоспособность на внешних рынках», - сказал он в интервью 24 каналу.

Читайте такжеНалоговые изменения приведут к обвалу экспорта ЖРС в УкраинеПо словам Давидюка, именно крупные компании создают наибольшее количество рабочих мест в Украине, несут социальную ответственность и платят наибольшее количество налогов в бюджет. Усиление же налогового бремени, по мнению политолога, приведет не к увеличению налоговых поступлений в бюджет, а наоборот, поскольку налоговое бремя станет слишком большим.

"Мы потеряем в объеме налогов, потому что они уже не смогут платить в таких объемах... суммарно это получится меньшая цифра", - сказал Давыденко.

В то же время, политолог добавил, что в отличие от усиления налогообложения, он поддерживает инициативы по деолигархизации в Украине.

"Насчет деолигархизации, ее надо проводить. Олигархи – это злодеи, которые воруют, которые обогащаются», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Кабинет министров одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс и предусматривается усиление налоговой нагрузки на крупные компании. По словам министра финансов Сергея Марченко, принятие законопроекта позволит привлечь в бюджет более 60 млрд грн.

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Автор: Иван Бойко