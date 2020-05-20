Рада отклонила закон о продлении права выхода на пенсию женщинам после 50 лет

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галины Третьяковой, на реализацию данной нормы сегодня необходимо от 12 до 34 млрд грн в год.

Верховная Рада Украины поддержала предложения экс-президента Петра Порошенко и отклонила принятый в 2015 году закон об усовершенствовании пенсионного обеспечения, который предусматривает продление до 1 января 2022 года права выхода на пенсию женщин после достижения ими пятидесятилетнего возраста.

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За принятие предложений экс-президента от 31 января 2015 года к закону о внесении изменений в закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно усовершенствования пенсионного обеспечения №0972 проголосовали 264 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщила народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова, представляя соответствующий вывод комитета, принятый закон об усовершенствовании пенсионного обеспечения предусматривает продление до 1 января 2022 года права выхода на пенсию женщин после достижения пятидесятилетнего возраста, тогда как президент Украины в 2014-2019 гг. предлагал этот пункт исключить, учитывая дефицит Пенсионного фонда, но Рада предыдущего созыва не приняла решения относительно поддержки данного предложения экс-президента.

По словам Третьяковой, на сегодня, по расчетам Минсоцполитики и Пенсионного фонда, необходимо от 12 до 34 млрд грн в год на реализацию данной нормы.

В этой связи профильный комитет рекомендовал Раде отклонить данный закон.

Как сообщал УНИАН, 14 января 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно усовершенствования пенсионного обеспечения, однако он так и не был подписан президентом Украины Порошенко и был возвращен в комитет с президентскими предложениями к данному документу.