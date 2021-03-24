Размер средней пенсии в Украине вырос за последний год почти на 14%.

С 1 апреля 2021 года в Украине пенсионный возраст для женщин увеличится с 59,5 до 60 лет.

Согласно требованиям закона об обязательном общегосударственном пенсионном страховании, это — последнее запланированное повышение в рамках действующей пенсионной реформы.

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В 2027 году пройдет последний этап повышения требования к наличию стажа: нужно будет иметь не меньше 35 лет для того, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет.

Сейчас эта норма составляет всего 28 лет. «Но начиная с 1 января 2028-го, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста», — говорится в законе.

С 2028 года украинцы смогут получать пенсию независимо от возраста, но при наличии необходимого минимального стажа — 40 лет.

Что этому предшествовало

Группа парламентариев во главе с председателем комитета по вопросам социальной политики и ветеранов Галиной Третьяковой в 2020 году зарегистрировала проект закона №3515, а в начале 2021 года правительство зарегистрировало законопроект №5045.

Оба документа отвязывают от прожиточного минимума многие виды выплат из бюджета, однако отличаются подходами к тому, как именно это стоит делать.

Пенсии, исчисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 миллионов украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 гривень.

12 марта 2021 года глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила о том, что надеется, что законопроект, которым отвяжут социальные выплаты от уровня прожиточного минимума, примут в ближайшее время - это позволит увеличить уровень минимальной пенсии до 3 500 гривень.

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Автор: Елена Коваленко