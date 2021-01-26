​​​​​​​Зарплаты, соцвыплаты и пенсии. Как "потолстеют" кошельки украинцев в 2021 году

В Украине в текущем году должны вырасти минимальная зарплата, пенсии, соцвыплаты, оклады учителей и медиков. Ряд этих денежных "прибавок" выписаны в госбюджете-2021, а некоторые произойдут после принятия Кабмином соответствующих постановлений. Скажутся ли "кошельковые дотации" на бюджете и финансовой "прибыли" населения?

Тарифные ставки

Кабинет министров на прошлой неделе принял решение об увеличении должностных окладов (тарифных ставок) для работников отдельных отраслей бюджетной сферы. С 1 января ставки будут зависеть от размера работника первого тарифного разряда в 2670 гривень, а с 1 декабря – 2893 гривни.

Изменится и размер "минималки". С 1 января он вырастет с 5 тысяч до 6 тысяч гривень, а с декабря - до 6,5 тысячи гривень.

Еще с 1 января поднимется прожиточный минимум – до 2189 гривень, с 1 июля он достигнет 2294 гривни, а с 1 декабря - 2393 гривни.

Что изменится в связи с такими "денежными" новшествами?

Зарплаты медиков и учителей

Решение правительства об увеличении тарифных ставок, в первую очередь, отразится на зарплатах учителей и медиков.

"Правительство утверждает новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений. Наше решение дает возможность увеличить зарплаты учителям уже в этом месяце (январе) почти на 20%", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он уверяет, что финансовых сбоев быть не должно. Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 миллиардов гривень. То есть, данное решение просчитано и обеспечено соответствующими средствами.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет уточнил, что должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января 2021 составит 4 тысячи 859 гривень, что на 809 гривень больше, чем было с сентября 2020 года. Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января - 6 тысяч 461 гривня (на 1 тысячу 076 гривень больше).

"Все доплаты, надбавки и другие поощрительные выплаты сохраняются и будут начисляться с увеличенных должностных окладов", - отметил Шкарлет.

Кроме того, с учетом новой тарифной ставки, соответственно, будут повышены и зарплаты медикам. По словам Шмыгаля, в этом году они поднимутся на 30%.

Кстати, ранее глава правительства заявлял, что зарплата медиков будет повышена до европейского уровня уже в 2023 году. Именно тогда расходы на медицину составят 5% от ВВП. Согласно госбюджету, в 2021 году они составят только 4,2% ВВП.

Пересчет пенсий

В связи с ростом минимальной заработной платы, с 1 января повысятся пенсии для отдельных категорий граждан.

"В этом году состоится индексация пенсий, заложены средства для дополнительных выплат пенсионерам старше 75 лет, увеличиваются выплаты по инвалидности, для детей, лишенных родительской опеки, выплаты чернобыльцам. И это максимально важно, чтобы государство поддерживало уязвимые слои населения и тех, кто в этом действительно нуждается", - заявил Шмыгаль.

С 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц поднят с 2,1 тысячи гривень до 2,4 тысячи гривень ввиду роста минималки. Коснется это повышение категории пенсионеров "65 плюс", стаж которых составляет 30 лет для мужчин и 25 лет - для женщин. Кстати, с 1 декабря 2021 года, когда состоится очередное повышение минималки, пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз - с 2400 до 2600 гривень.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) - соответственно росту прожиточного минимума - для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 марта запланирована индексация пенсий (на 11%), а с апреля - автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом размера зарплаты и приобретенного стажа.

Продолжатся в 2021 году и доплаты - пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет, при наличии 20/25 лет стажа, а также украинцам старше 80 лет.

Рост минимальной пенсии - не менее 1,934 тысячи гривен в 2021 году - связан с увеличением прожиточного минимума.

Кстати, изначально проект госбюджета на 2021 год предусматривал бюджет Пенсионного фонда на уровне 203 млрд гривен, но ко второму чтению сумму госдотаций решено было сократить до 195 млрд гривен. Впрочем, премьер-министр Денис Шмыгаль заверил: несмотря на предусмотренные сокращения финансирования ПФУ, Кабинет министров не собирается сокращать пенсионные выплаты.

Экспертное мнение роста соцстандартов

Член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что повышение заработных плат и пенсий для малообеспеченных граждан назрело давно. Кабмин должен исходить из того, что у малообеспеченных граждан свой уровень инфляции и он, как правило, больше, чем официальный показатель, так как у них своя структура потребления. Но есть и другие взаимосвязанные факторы.

"Если продукты питания и коммунальные услуги дорожают быстрее, чем официальный темп инфляции, то малообеспеченные слои населения будут нуждаться в пересмотре доходов. 20%, на мой взгляд, это - вполне адекватное повышение окладов. С другой стороны, эти планы не могут не сказаться на инфляционных рисках, которые в 2021 году и так высоки. Правительству нужно сейчас искать компромисс между справедливым желанием повысить уровень социальной защищенности граждан и провоцированием инфляционного давления. На мой взгляд, решение этой проблемы лежит в сегментации тех, кому необходимо повысить доходы в первую очередь, и растягивании во времени процесса такого повышения. Возможно, на несколько лет", - рассказал он.

Экономический эксперт Олег Пендзин отмечает, что изменение тарифной сетки напрямую зависит от увеличения минимальной зарплаты.

"Она была повышена с января 2021 года, и еще увеличится с декабря. Деньги для подобных изменений для бюджетников заложены в госбюджете-2021. Не делать этого нельзя. Иначе будет происходить выравнивание оплаты труда высокого, а также низкого квалифицированного труда», - прокомментировал ситуацию эксперт.

Коронакризис продолжает вносить свои коррективы в экономические планы правительств стран мира. Украина не может быть исключением. Но состоится ли прогнозируемое Кабмином улучшение благосостояния украинцев, зависит от многих факторов. Поживем – увидим.

Нана Черная

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