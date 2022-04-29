Это нетипичный шаг для организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш анонсировал денежные выплаты для пострадавших от войны украинцев.

Об этом шла речь во время его совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

По словам генсека, ООН готова к уникальному для себя шагу – выплате наличной помощи.

"Мы готовы предоставлять наличные выплаты. К концу мая хотим покрыть 1,3 миллиона человек, к августу – 2 миллиона человек. Это произойдет в координации с украинским правительством", – заявил Гутерриш.

Примечательно, что обычно ООН оказывает наличную помощь только там, где правительство этого не может сделать. В этот раз средства придется выплачивать жителям территорий, где правительство функционирует.

"Наша роль — не заменить правительство, а поддержать правительство, потому что Украина — развитая страна", — сказал Гутерриш.

Как писал УНИАН, генсек ООН Антониу Гутерриш также признал неспособность Совета Безопасности этой организации предотвратить войну России против Украины и остановить ее.

Он отметил, что миссия ООН в Украине разворачивалась очень быстро, но "не все работает идеально".

Напомним, 28 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время его визита российские военные нанесли удар по центру Киева. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что то, что Россия поразила Киев крылатыми ракетами именно тогда, когда Генеральный секретарь ООН посетили нашу столицу - "отвратительный акт варварства".

Сам же Гутерриш, днем ранее посетивший Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, в комментарии BBC заявил, что он "шокирован" этим обстрелом.

Напомним, известно о двух попаданиях в Шевченковском районе Киева в результате вражеской атаки на город в четверг. В частности, вражеская ракета попала в нижние этажи жилого дома. Пострадали 10 человек.

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