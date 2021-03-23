В январе-феврале товарооборот розничной торговли Украины вырос на 4,6% по сравнению с январем-февралем 2020 года.

Оборот розничной торговли в Украине в феврале вырос на 5,6% по сравнению с февралем прошлого года за счёт восстановления активности в большинстве сфер экономики и улучшения потребительских настроений населения.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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«Положительная динамика отрасли, в первую очередь, является свидетельством восстановления активности в большинстве сфер экономики и улучшения потребительских настроений населения. Также положительными факторами влияния являются увеличение социальных стандартов и поддержка со стороны государства бизнеса и населения», - цитирует главу Минэкономики Игоря Петрашко его пресс-служба.

Также сообщается, что товарооборот розничной торговли Украины в январе-феврале 2021 года вырос на 4,6% по сравнению с январем-февралем 2020 года.

Как рос оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в Украине в январе 2021 года, по сравнению с январем 2020 года (в сопоставимых ценах), вырос на 3,5%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий в первые два месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксирован в Киевской (на 11,9%), Черниговской (на 8,3%), Черновицкой (на 7, 8%), Одесской (на 7,7%), Запорожской (на 7,6%), Закарпатской (на 7,1%), Днепропетровской и Винницкой (на 7%), Тернопольской (на 6,7%), Полтавской (на 5,9%), Ивано-Франковской (на 5,0%), Луганской (на 4,4%) областях и в городе Киеве (на 4%).

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Автор: Дмитрий Шварц