"ПриватБанк" разрешил снимать наличные в кассах магазинов

Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию составляет 500 гривень.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" запустил в Украине новый сервис, который позволяет получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых точек, без необходимости использовать банкоматы.

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Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что воспользоваться услугой "Деньги на кассе" могут держатели любой дебетовой карты "ПриватБанка" (зарплатной, студенческой, социальной карты) различных платежных систем.

Согласно сообщению, для получения наличных на кассе торговой точки покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию составляет 500 гривень, независимо от стоимости покупки. Подтверждение такой операции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя.

"Покупка с выдачей наличных - это сервис, которым охотно пользуются жители большинства европейских стран, а теперь и украинцы. Если вы расплачиваетесь в торговой сети карточкой, в случае необходимости получить наличные можно прямо на кассе, а не искать банкомат и стоять в очередях", - цитирует пресс-служба руководителя направления по работе с торговыми предприятиями "ПриватБанка" Евгения Васильцова.

Также отмечается, что на сегодня получить наличные с карты "ПриватБанка" можно в POS-терминалах 65 тысяч украинских торговых точек, подключенных к сервису "Деньги на кассе". В дальнейшем новый сервис будет охватывать более широкую партнерскую сеть, чтобы услуга была максимально открытой и доступной для держателей карт различных банков во всех торговых точках Украины.

Как сообщал УНИАН, "ПриватБанк" автоматически снизил ставки по существующим программам финансирования малого бизнеса для более 60 тысяч украинских компаний и предпринимателей.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

По итогам работы за 2019 год "ПриватБанк" получил чистую прибыль в размере 32,6 миллиарда гривень.

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