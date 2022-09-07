Курс гривни к евро сегодня составляет 40,50 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 7 сентября, ослаб на 10 копеек – до 40,90 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек – до 40,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн за долл., евро – 39,70 грн за евро.

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Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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