Определенные группы граждан Украины скоро смогут обменять на евро до 10 тысяч гривень наличными, отметили в Нацбанке.

В Национальном банке сообщили о расширении перечня стран, где украинцы могут обменять наличную гривню на местную валюту - с 1 июня такая возможность появится в Бельгии.

Как сообщила пресс-служба регулятора, сегодня НБУ и Национальный банк Бельгии подписали соглашение, предусматривающее запуск программы по обмену наличной украинской гривни на евро.

Согласно ему, совершеннолетние граждане со статусом украинского беженца или те, кто подал документы на его получение, могут обменять на евро до 10 тысяч гривень наличными.

Предусмотрено два механизма обмена: обменять в кассах Нацбанка Бельгии (операции будут проходить в будние дни с 08:45 до 15:30) или внести наличную гривню на предварительно открытый клиентом счет в одном из отделений коммерческих банков (Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, ING, KBC, CBC и KBC Brussels).

"Банки будут конвертировать полученную наличную гривню в евро и сразу же зачислять эквивалентную сумму на этот счет. Таким образом обмен наличности в кассах банков-участников фактически не будет происходить. Также важно, что никакой комиссии или дополнительных платежей во время этих операций банки не будут взимать", - отметили в НБУ.

Отмечается, что узнать обменный курс можно будет на сайтах Национального банка Бельгии и Бельгийской банковской ассоциации. Будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривень.

Ранее сообщалось, что в марте украинский Нацбанк заключил соглашение с Национальным банком Польши, благодаря которому беженцы из нашей страны смогут обменивать гривни на польские злотые.

Вас также могут заинтересовать новости: