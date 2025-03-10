Инвесторы считают, что война между Россией и Украиной скоро закончится

Перспектива мира меняет ситуацию на рынках.

После переизбрания Дональда Трампа президентом США инвесторы стали более оптимистично смотреть в будущее. Рынки очень позитивно реагируют на любые сдвиги в сторону долгосрочного и прочного мира в Украине.

Издание The Economist пишет, что наиболее ярко реагируют рынки европейских активов. Цены на акции некоторых оборонных компаний взлетели. Рыночная стоимость акций Hensoldt, Leonardo и Rheinmetall более чем в два раза превысила уровень, который был до переизбрания Трампа. В то же время акции американских Lockheed Martin и L3Harris упали более чем на 10%.

Как европейские акции в целом, так и сам евро также были в плюсе. В этом году европейский индекс Stoxx 600 вырос на 14% в долларах, в то время как американский индекс S&P 500 немного снизился. Немецкий индекс DAX вырос почти на четверть.

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По мере того, как Европа укрепляет свои позиции, инвесторы готовятся к тому, что экономика России станет более открытой. Цены на акции компаний, связанных с РФ, но торгующихся в офшорах, растут на фоне перспективы отмены американских санкций. С начала года акции алюминиевой компании "Русал" подорожали на 61% в долларах. Акции Raiffeisen Bank выросли на 39%, а OTP Bank Nyrt - на 23%.

Судя по переоценке украинских активов, инвесторы считают завершение войны все более вероятным. По оценкам Дэвида Хаунера из Bank of America, украинские компании имеют в обращении облигации на сумму около 8,9 миллиарда долларов. Цены на самые крупные из них, выпущенные энергетическими, железнодорожными и инфраструктурными компаниями, выросли с ноября 2024 года и особенно после инаугурации Трампа в январе 2025 года.

Рыночная стоимость долговых обязательств, срок погашения которых наступает в 2028 году, является косвенным показателем того, как спекулянты оценивают шансы на мир. Более прямым показателем является цена государственных облигаций Украины. Некоторые из них включают дополнительные условные выплаты, которые будут произведены, если ВВП страны в 2028 году будет на 25% выше, чем в 2023 году. По оценкам Goldman Sachs, для этого потребуется ежегодный рост на 4,7%, начиная с этого года - необычайно высокие темпы, которые невозможно поддерживать, и которые неправдоподобны в отсутствие быстрого и прочного мира. Таким образом, ценообразование этих облигаций подразумевает коллективную оценку рынком вероятности такого мира.

Хотя после переизбрания Трампа инвесторы более оптимистично смотрят на мир, за последнюю неделю эти надежды ослабли. Предполагаемая вероятность скорого установления мира резко упала после перепалки 28 февраля в Овальном кабинете. С тех пор она так и не восстановилась.

Украинские ценные бумаги - последние новости

14 ноября 2024 года стало известно, что суверенные облигации Украины резко выросли в цене. Так, за месяц облигации, номинированные в долларах, подорожали на 12% в надежде, что переизбрание Дональда Трампа приведет к прекращению огня и Украина сможет расплатиться с кредиторами.

3 марта 2025 года стало известно, что долларовые облигации Украины упали. Разногласия между США и Европой по поводу мирного процесса взбудоражили инвесторов, которые ожидали продвижения в вопросе прекращения огня.

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