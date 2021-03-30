За принятие в первом чтении президентского проекта закона проголосовали 252 народных депутата Украины.

Верховная Рада Украины сделала шаг к освобождению от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов при предоставлении одноразовой добровольной декларации.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении президентского проекта закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет" (регистрационный номер 5156) проголосовали 252 народных депутата Украины.

Что предусмотрено проектом Зеленского

Законопроектом предусмотрены изменения в Уголовный кодекс, которыми предлагается установить, что предоставление одноразовой (специальной) добровольной декларации и уплата согласованной суммы сбора является основанием для освобождения декларанта от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) (статья 212 Уголовного кодекса Украина) или за уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование (статья 212-1 УК).

При этом также вводится уголовная ответственность за незаконное разглашение, передачу или предоставление доступа к информации, содержащейся в одноразовой (специальной) добровольной декларации.

Изменениями в Уголовный процессуальный кодекс предполагается ввести для декларантов гарантии недопустимости использования документов, полученных в порядке однократного (специального) добровольного декларирования в качестве доказательств в подтверждение виновности подозреваемого, обвиняемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 212 и 212-1 УК.

В пояснительной записке сказано, что для обеспечения однократного (специального) добровольного декларирования физическими лицами активов законопроектом предлагаются изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей 22-1, которым устанавливаются перечень нарушений, которые не подлежат административной ответственности. Речь идет о совершении правонарушений, предусмотренных статьями 155-1 «Нарушение порядка проведения расчетов», 162 «Нарушение правил о валютных операциях», 162-1 «Нарушение порядка осуществления валютных операций», 163-1 «Нарушение порядка ведения налогового учета, предоставления аудиторских заключений» (относительно самозанятых лиц), 163-2 «Непредоставление или несвоевременное предоставление платежных поручений на перечисление подлежащих уплате налогов и сборов (обязательных платежей)» (относительно самозанятых лиц в части уплаты единого налога и единого социального взноса), 163-4 «Нарушение порядка удержания и перечисления налога на доходы физических лиц и предоставления сведений о выплаченных доходах» (относительно самозанятых лиц), 163-15 «Нарушение порядка проведения наличных расчетов и расчетов с использованием электронных платежных средств за товары (услуги)» (относительно самозанятых лиц ), 164 «Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности» (относительно самозанятых лиц), 164-1 «Нарушение порядка представления декларации о доходах и ведения учета доходов и расходов», 164-2 «Нарушение законодательства по финансовым вопросам» (относительно самозанятых лиц), 165-1« Нарушение законодательства о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и общеобязательное государственное пенсионное страхование» (относительно самозанятых лиц), 166-6 «Нарушение порядка прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя» (относительно самозанятых лиц).

Отмечается, что принятие данного законопроекта обусловлено внесением изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет и не требует внесения изменений в другие законы Украины.

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Автор: Надя Пришляк