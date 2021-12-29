Национальная валюта в завершающемся 2021 году радовала украинцев относительной стабильностью с периодическими колебаниями под воздействием объективных факторов.

Украинская экономика постепенно восстанавливалась после сокрушительного удара коронакризиса 2020 года, приспосабливаясь к новой реальности и новым видам карантинных ограничений. И курс нацвалюты в течение года не демонстрировал стремительного обесценивания.

Курс нацвалюты в течение года не демонстрировал стремительного обесценивания

Даже в предыдущем году, в пик нервозности и неопределенности, гривня выстояла, ослабнув незначительно – до 28 грн/долл. А в 2021 году не было столь острых форс-мажоров, лишь ситуативные колебания валютного курса, и гривня смогла войти в топ-10 валют развивающихся стран по уровню укрепления к доллару.

Начинала этот год украинская валюта на отметке 28,4 грн/долл. по официальному курсу, а заканчивает на уровне около 27,3 грн/долл., укрепившись за 12 месяцев почти на 4 процента. При этом правительство закладывало в бюджет на текущий год достаточно пессимистичный курс в 29,1 грн/долл., а реальная ситуация оказалась далекой от прогнозов.

Национальный банк всегда повторяет, что в Украине действует плавающий курс, который зависит от рыночных условий, поэтому у регулятора нет намерения удерживать валютный курс на том или ином уровне.

НБУ лишь проводит валютные интервенции, чтобы сгладить чрезмерные колебания – пополняя резервы в случае стремительного укрепления гривни или продавая валюту при ее сильном ослаблении.

Свидетельством сильных позиций гривни в 2021 году стало значительное преобладание покупки валюты на межбанковском валютном рынке в резервы: регулятор купил почти 3,7 млрд долларов, продав всего 1,3 млрд.

При этом основная масса продажи валюты пришлась на последние месяцы, когда позиции гривни ослабевали вследствие тревожных новостей о возможном военном вторжении РФ, а также из-за сложной ситуации в энергетическом секторе. Подлила масла в огонь и общемировая страшилка - риски от появления нового штамма коронавируса "Омикрон".

Нацвалюта вернулась к привычному коридору в 27-27,5 грн/долл. и, похоже, далее не спешит обесцениваться

Эти факторы стали основными в провоцировании ослабления гривни под занавес года, успевшей укрепиться в ноябре до максимума в 26,06 грн/долл. Вследствие этого нацвалюта вернулась к привычному коридору в 27-27,5 грн/долл. и, похоже, далее не спешит обесцениваться.

Благотворно повлияло на позиции гривни и получение в конце ноября долгожданного транша от Международного валютного фонда в размере почти 700 млн долларов. Готовность МВФ продолжать сотрудничество повышает надежность Украины в глазах мирового сообщества, в частности, инвесторов, готовых вкладываться в нашу страну.

Традиционно под Новый год гривня ослабляется. Большинство организаций проводят расчеты со своими сотрудниками, выплачивают премии и "тринадцатые зарплаты", что приводит к увеличению денежной массы у украинцев, которые активно тратят их на еду к новогоднему столу, подарки и отпуска. Кроме того, некоторые люди переводят премии в сбережения, покупая валюту.

При этом предложение иностранной валюты на рынке также несколько увеличивается, так как экспортеры увеличивают продажу валютной выручки с целью уплаты квартальных налогов.

Сейчас заметного проседания курса не наблюдается, хотя эксперты и предрекают временное ослабление нацвалюты

Сейчас заметного проседания курса не наблюдается, хотя эксперты и предрекают временное ослабление национальной валюты в первые недели 2022 года из-за снижения деловой активности на праздники. Однако это явление временное и вскоре курс вновь стабилизируется.

Украинцев всегда волновал вопрос: чего ожидать от валютного курса, ведь многие наши соотечественники привыкли больше доверять иностранной валюте и чуть что, бежать в обменники.

Ситуация на начало грядущего года пока не предвещает серьезных колебаний. Правительство при расчетах государственного бюджета на 2022 год заложило среднегодовой курс на уровне 28,6 грн за доллар, и многие экономисты и банкиры соглашаются с таким прогнозом.

Гривня перенесла кризисный 2020 и уходящий 2021 годы без каких-либо коллапсов. И в отсутствие глобальных форс-мажоров неприятных валютных сюрпризов быть не должно.

Ситуация на начало грядущего года пока не предвещает серьезных колебаний в курсе гривни

Конечно, остается возможность влияния уже существующих негативных факторов. Риск военной эскалации со стороны агрессивной путинской России никогда не стоит сбрасывать со счетов: в случае активизации военных действий инвесторы начнут выводить капитал из Украины, что непременно скажется на курсе.

Также напряженной остается ситуация в энергетическом секторе: мировые цены на уголь и газ близки к рекордным, и Украина вынуждена импортировать энергоресурсы по завышенным ценам, на что уходит валюта.

Ну и, конечно, влияния новых штаммов коронавируса на глобальную экономику никто не отменял. Сейчас условия диктует "Омикрон", заставляя многие страны вводить суровые карантинные ограничения, это, в свою очередь, сказывается на мировой экономике, частью которой является и Украина.

Однако никто из экспертов не дает и, по большому счету, не может дать четких прогнозов по валютному курсу на ближайшие месяцы, понимая нестабильность ситуации в стране и в мире.

Возможно, не стоит скрупулезно изучать цифры в обменниках: колебания курса – вещь уже привычная и на благосостояние простых украинцев радикально не влияющая. Цены в магазинах и коммунальные тарифы растут независимо от ежедневно меняющегося валютного курса, и лучше избавить себя от лишнего повода нервничать. Ведь мы на пороге праздника.

Екатерина Жирий