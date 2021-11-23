По мнению эксперта курс доллара остановится на отметке 26,8 грн/$.

К концу ноября курс доллара в Украине приблизится к отметке в 27 грн/$.

Такой прогноз озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, сообщает "Обозреватель".

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По мнению эксперта курс доллара остановится на отметке 26,8 грн/$. Как пишет издание, на стоимость валюты будет влиять, в том числе, ситуация в энергетике.

"На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 26,8 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 26,7/26,9 грн", – пояснил эксперт.

Курс на 23 ноября:

Национальный банк Украины на вторник, 23 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,66 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на конец ноября:

Эксперты прогнозируют, что к концу ноября курс доллара будет стоить ориентировочно 27 гривень.

Автор: Елена Коваленко