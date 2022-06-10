Как мобильное приложение, так и веб-версия с 0:00 12 июня будут недоступны.

Ночью 12 июня не будут работать сервисы "Приват24" - как мобильное приложение, так и веб-версия.

Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе "ПриватБанка".

"Для безопасной и качественной работы сервисов "ПриватБанк" проводит текущие регламентные работы в "Приват24" в ночное время 12 июня, когда большинство клиентов не проводит операции. Во время проведения работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра приложение и web-версия "Приват24" будут недоступны", - говорится в сообщении.

В компании извинились "за временные неудобства и надеются на понимание.

Как сообщал УНИАН, с 25 мая "ПриватБанк" вернул услуги мгновенной рассрочки и оплаты частями. Просмотреть доступный лимит и информацию по кредиту в приложении "Приват24" можно перейдя в "Сервисы" - "Кредиты" - "Оплата частями/Мгновенная рассрочка".

Ранее УНИАН подробно писал о горячих линиях банков: как позвонить в "ПриватБанк", "Сбербанк" и monobank, если вам нужна консультация или возникла проблема во время пользования сервисами банковского учреждения.

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