Горячие линии банков работают для того, чтобы решить любую проблему клиента.

Горячая линия банка хоть раз пригодится любому клиенту, чтобы решить сложный вопрос. Каждый украинский банк имеет собственную бесплатную горячую линию. По этому номеру клиенту предоставят любую информацию о банке или проведут консультацию по любой проблеме.

О чем нужно знать перед звонком на горячую линию

Перед звонком на горячую линию убедитесь, что этот номер действительно номер банка. Под видом горячей линии банка мошенники могут распространять в интернете свои номера, чтобы узнать данные вашей карты. Настоящий номер банка указан на вашей пластиковой карте сзади. Горячие линии большинства банков начинают на цифры 0800...

При звонке желательно запомнить имя оператора и время звонка. Эта информация может быть полезна для разрешения спора.

Горячие линии ПриватБанка

Круглосуточный телефон поддержки клиентов ПриватБанка, а также помощь при проблемах с терминалами и банкоматами - 3700. С мобильных телефонов в пределах Украины - бесплатно.

Телефон для звонков из-за рубежа - +38-073-716-11-31

Круглосуточная поддержка корпоративных клиентов ПриватБанка - 3700

Поддержка VIP-клиентов - +38-073-900-00-02

Круглосуточная поддержка для владельцев карт класса GOLD - 0-800-504-707

Круглосуточный телефон поддержки обслуживания POS-­терминалов - 0-800-500-030

Изменить ПИН-кода карты - 0-800-500-804.

Горячие линии Ощадбанка

Любые вопросы и жалобы к обслуживанию клиентов - 0-800-210-800 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов по территории Украины)

Круглосуточный номер контакт-центра - +38-044-363-01-33

Электронная почта - contact-centre@oschadbank.ua.

Пресс-служба для представителей СМИ - pr.00@oschadbank.ua.

Горячие линии Монобанка

Горячая линия для любых жалоб и вопросов - 0-800-205-205 (бесплатно на территории Украины из украинских номеров).

Для звонков за границей - за+38-044-237-20-60.

Пообщаться с консультантом банка можно в мессенджерах Facebook Messenger, Viber и Telegram.

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