Монета номиналом 5 гривен будет выпущена тиражом лишь 40 тысяч штук.

Национальный банк Украины с 15 сентября вводит в обращение новую памятную монету "Украинские спасатели".

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Посвящена представителям героической профессии спасателя – одной из самых опасных и сложных, призванной защищать население и территорию государства от проявлений природных бедствий и техногенных катастроф", - говорится в сообщении.

Монета номиналом 5 гривен из нейзильбера будет выпущена тиражом 40 тысяч штук.

Читайте такжеЗаменит ли гривну биткоин: Нацбанк дал ответОтмечается, что на аверсе монеты на зеркальном фоне в обрамлении стилизованного растительного орнамента размещены: надпись УКРАИНА (вверху); в центре – логотип Государственной службы с чрезвычайных ситуаций; малый Государственный Герб Украины (слева от логотипа); год чеканки монеты – 2021 (справа от логотипа); номинал – 5 ГРИВЕН (внизу); логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа, под годом чеканки).

На реверсе монеты на матовом фоне изображен спасатель с ребенком на руках; зеркальный абрис спасательного вертолета (вверху); надписи: ПРЕДОТВРАТИТЬ! СПАСТИ! ПОМОЧЬ! (слева).

Как сообщал УНИАН, Национальный банк к 30-летию Независимости Украины ввел в обращение четыре памятные монеты серии "Возрождение украинской государственности" и новую инвестиционную монету "30 лет Независимости Украины".

Кроме того, в обращение были введены две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины.

Автор: Екатерина Жирий