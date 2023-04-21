При расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения.

Национальный банк расширил возможности банков осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты населению.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"С 21 апреля при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года. Соответствующие изменения направлены на сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке", - сказано в сообщении.

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Также Нацбанк предоставил возможность е-резидентам (после уплаты налогов в Украине) переводить на их счета за рубежом средства в иностранной валюте, полученные на счета в украинских банках от нерезидентов (за предоставленные услуги или работы).

"Соответствующие изменения не будут оказывать давление на валютный рынок и международные резервы Украины, ведь в рамках таких операций не будет происходить покупка иностранной валюты – перевод будет осуществляться за счет иностранной валюты, полученной е-резидентом из-за границы", - отметили в НБУ.

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С 27 июля 2022 года Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.

В сентябре 2022 года Нацбанк разрешил банкам продавать клиентам весь объем приобретенной у граждан безналичной валюты.

По состоянию на 1 апреля 2023 года с начала года НБУ продал уже 6,9 млрд долларов, а купил - 61,3 млн долларов.

В апреле 2022 года Национальный банк разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению в пределах разницы между общим объемом покупки финучреждением наличной иностранной валюты и объемом ее продажи.

С 3 по 7 апреля Национальный банк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $217,84 млн. НБУ купил на межбанковском валютном рынке $1 млн и продал $126,34 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $125,34 млн против $343,18 млн на прошлой неделе.

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