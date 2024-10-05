Отмечается, что больше половины компаний столкнулись с дефицитом кадров.

В Украине сложная ситуация на рынке труда. Количество новых вакансий увеличивается в сравнении с прошлым годом, а число резюме не увеличивается, хотя и перестало сокращаться

Национальный банк в своем макроэкономическом и мониторном обзоре в октябре 2024-го в очередной раз указал, что значительный дефицит работников приводит к повышению зарплат, но учитывая инфляцию темпы роста реальных зарплат замедлились.

Согласно опросу Advanter, в среднем компании в августе были укомплектованы на 71%, причем ситуация не улучшалась с мая, из них:

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0,6% работодателей имеют больше работников, чем им нужно;

24,6% - укомплектованы;

20,7% – имеют полный штат, но ищут рабочих;

30,8% - имеют дефицит работников;

13,2% – дефицит работников, около половины мест – вакантные;

10,1% - имеют критический дефицит, до 60% мест – вакантные.

Кадровый дефицит в Украине - последние новости

Согласно прогнозу Международной организации труда, в течение следующих 10 лет дефицит на рынке труда Украины составит 8,6 миллиона человек.

При этом в Минэкономики сообщили, этот показатель будет меньше - 4,5 миллиона человек. При том, что сегодня официально трудоустроенными являются примерно 10,5 миллиона человек.

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