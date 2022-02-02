Вчера, 1 февраля, правоохранители провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге.

Налоговые органы не подтверждают наличие какого-либо налогового долга у группы "Метинвест", который, как отмечают в компании, якобы послужил основанием для правоохранительных органов провести обыски на некоторых ее предприятиях.

Об этом сообщается в официальном заявлении компании.

"Сообщения о якобы имевших место фактах занижения налоговых обязательств предприятиями группы "Метинвест" не соответствуют действительности. Налоговые органы не подтверждают наличие какого-либо налогового долга у группы и, более того, официально предоставили информацию о его отсутствии", - заявили в "Метинвесте".

Кроме того, согласно заявлению, компании также не была предоставлена информация об основаниях для утверждения, что существует некая недоплата налогов в сумме 18 млрд грн. Только в 2021 году Группа перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

В компании подчеркнули, что "Метинвест" добросовестно выплачивает все налоговые отчисления и действует строго в рамках украинского законодательства

Как сообщал УНИАН, по данным "Метинвеста", вчера, 1 февраля, правоохранители начали проводить обыски на горно-обогатительных предприятиях группы в Кривом Роге из-за якобы имеющих место налоговых нарушений.

"Метинвест" является одним из крупнейших налогоплательщикоа в Украине. По итогам 2021 года "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий заплатил рекордные 52,7 млрд грн. Эта сумма почти эквивалентна двум миллиардам долларов кредитной помощи, которую предоставлял Украине Международный валютный фонд.