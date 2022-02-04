По мнению эксперта, такие действия налоговой создают негативный инвестиционный климат в Украине.

Сегодня налоговые органы в Украине вместо того, чтобы пресекать теневые схемы, оказывают давление на крупные компании, которые работают "в белую" и платят все налоги.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал политолог Николай Давидюк.

"Тех, кого видно - проще давить. А тех, кто прячется за ФОПовой оптимизацией, или вообще пытается скрывать любой налог, или просто сидит на коррупционных потоках, - никто ловить не хочет. С ними могут договариваться "в серую"", - сказал он.

Политолог считает, что так происходит потому, что в Украине недореформирована налоговая служба, создается политическое давление и ведутся политические игры.

По мнению Давидюка, это приводит к давлению на бизнес и создает негативный инвестиционный климат.

"После таких событий в целом, ухудшается инвестиционный климат. Часть инвесторов не захотят заходить в нашу экономику, плюс добавьте к этому еще российскую агрессию, коррупционный фактор риска, а также неблагоприятные налоговые условия. Это однозначно уменьшает желание многих инвесторов заходить в нашу страну", - сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что таких примеров давления на бизнес очень много. Например, недавние обыски в металлургических компаниях "Метинвест" и "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Практически в каждом крупном городе и регионе есть крупные налогоплательщики, в том числе иностранные, которые страдают от давления. Мы помним как недавно был скандал с "АрселорМиттал Кривой Рог", что потом выводили деньги потому, что действительно испугались налоговиков", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста" – 52,7 млрд грн. Этому способствовали благоприятная рыночная ситуация и повышения операционной эффективности компании.

Несмотря на это, 1 февраля правоохранители начали проводить обыски на горно-обогатительных предприятиях группы в Кривом Роге из-за якобы имевших место налоговых нарушений. При этом, как отмечают в "Метинвесте", налоговые органы не подтверждают наличие какого-либо налогового долга у группы и, в дополнение, официально предоставили информацию о его отсутствии.