Зеленский подписал закон о новых правилах налогообложения для бизнеса

Кроме того, президент обратился к правительству с рядом предложений в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал "закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве № 466-IX", который, в частности, предусматривает масштабные изменения в правилах корпоративного налогообложения, налогообложения физических лиц, а также в правилах по администрированию налогов.

Читайте такжеВ Минфине похвастались успехами программы доступных кредитов для бизнеса

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, принятый Радой в январе закон предусматривает ряд изменений, направленных на усовершенствование и упрощение системы администрирования налогов, приведение ее в соответствие с мировыми стандартами.

Кроме того, в связи с подписанием этого закона Зеленский обратился к правительству с рядом предложений относительно определения четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний.

В частности, в письме на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля глава государства предложил совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести в Верховную Раду законодательные инициативы с целью внедрения прозрачных и детализированных механизмов реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения; определения четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также предоставления налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире коронавируса COVID-19).

"Также, по мнению президента, должен быть уменьшен размер штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения. Кроме того, правительство должно обеспечить защиту данных и информации, полученных контролирующими органами из отчетности резидентов Украины по доходам, в частности, полученным из источников за пределами Украины, а также данных, получаемых от компетентных органов иностранных государств в соответствии с законом. Должен быть рассмотрен вопрос об установлении уголовной ответственности за незаконное разглашение таких данных и информации", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что глава государства обратился к правительству с предложением разработать и внести в парламент законопроект об одноразовом декларировании, который должен быть подготовлен в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами, бизнесом и Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Также правительство должно подготовить с привлечением представителей бизнеса, экспертов и народных депутатов предложения по системному совершенствованию и упрощению процедур администрирования налогов и сборов, обеспечению четкости правил налогообложения, унификации и понятности терминологии. Данные предложения должны быть отражены в соответствующем законопроекте, который должен быть внесен на рассмотрение парламента до конца 2020 года.

Как сообщал УНИАН, Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве 16 января 2020 года, который предусматривает внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементацию положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS).

Кроме того, предусмотренные документом изменения обеспечивают необходимые условия для реформирования Государственной налоговой службы в формате единого юридического лица.

Также закон совершенствует систему администрирования налогов и расширяет возможности онлайн-сервисов для плательщиков.