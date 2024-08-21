Также эта законодательная инициатива способна навредить обороноспособности страны, убежден Василий Журавель.

В конце июля 2024 года министр финансов Украины Сергей Марченко выступил с предложением снизить необлагаемый лимит на международные посылки от физлица к физлицу со 150 до 45 евро. При этом на посылки украинцам из зарубежных интернет-магазинов вообще предлагается установить порог в 0 евро. Эта инициатива главы Минфина вызвала осуждение со стороны экспертной среды и игроков рынка.

В частности, как заявил Василий Журавель, соучредитель и CEO компании Meest International, специализирующейся на обслуживании международных почтовых экспресс-отправлений, так называемый "налог на посылки" нанесет вред целым отраслям украинской экономики и уменьшит их платежи в госбюджет, а также лишит украинцев возможности покупать более дешевые товары за рубежом.

"Формат и механизм, по которым хотят ввести эти нормы, вызывают беспокойство: законопроект в действующем виде может привести только к негативным последствиям, таким как увеличение "серых" схем, уменьшение налоговых поступлений и даже в определенной степени к подрыву обороноспособности страны", – пояснил Журавель.

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Он отметил, что сегмент электронной коммерции немало способствует наполнению бюджета Украины, поэтому государство только выигрывает от его развития.

"Статистика и опыт показывают, что рынок и государство выигрывают, когда электронная коммерция развивается. Например, если в прошлом году наш почтовый оператор "Росан" уплатил в бюджет 219 млн грн налогов, в этом году этот показатель, по нашим прогнозам, увеличится до более 275 млн грн. Чтобы наполнять бюджет за счет электронной коммерции, ее нужно поощрять, а не наоборот", – заявил CEO Meest International.

При этом он убежден, что внедрение "налога на посылки" снова загонит международную торговлю и значительную долю легального импорта в тень и приведет к расцвету контрабанды.

Кроме того, такое нововведение станет дополнительным финансовым бременем как для бизнеса, так и простых украинцев, ведь все связанные с ним дополнительные расходы в конечном итоге лягут на потребителей.

"По нашим оценкам, только их администрирование будет обходиться в минимум 100 грн за одну посылку, что несоизмеримо с налогами, которые будут взиматься", – подсчитывал Журавель.

Более того, по его словам, такая законодательная инициатива способна навредить обороноспособности страны.

"Во время большой войны украинцы стали гораздо чаще покупать военные и околовоенные товары именно за рубежом. По нашим данным, каждая 20-я посылка предназначена для фронта: это тактическая одежда, амуниция, запчасти для дронов, электронных приборов и тому подобное. При условии принятия законопроекта нашим защитникам и волонтерам придется или значительно переплачивать за эти товары, или совсем от них отказываться", – пояснил CEO Meest International.

Вместо этого он советует ввести в Украине европейскую модель контроля почтовых отправлений, одновременно подчеркивая, что этого нельзя делать в спешке, ведь контроль и налогообложение десятков миллионов посылок требуют соответствующих инструментов и понятных процессов.

"Для этого начать надо с адаптации национального законодательства – в частности, Таможенного кодекса и закона "Об электронной коммерции". И стоит помнить, что это не быстрый процесс – в ЕС на подобную трансформацию ушло около пяти лет", – отметил Журавель.

В то же время он опроверг высказывания министра финансов Сергея Марченко, якобы украинцы получают слишком много посылок из-за рубежа – их численность в 2023 году составила 51,5 млн (две посылки на каждого человека), ведь европейцы получают их еще больше – это нормальная ситуация для почтово-логистического рынка, особенно в условиях развития электронной коммерции и глобальной торговли. Например, в соседней Польше на каждого гражданина приходится 3,3 импортированных посылки в год, а в Германии еще больше – 8,7, но никто в этих странах не делает из этого проблемы и не объявляет о "лазейках".