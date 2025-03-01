От уплаты налога на недвижимость освобождаются участники боевых действий и ещё несколько категорий украинцев.

В Украине действует налог на недвижимость, который также называют "налогом на лишние метры". Он назначается владельцам квартиры площадью больше 60 кв. м, частного дома площадью более 120 кв. м или комбинированной недвижимости площадью более 180 кв. м. Оплачивается он раз в год.

В 2025 году ставка налога будет зависеть от размера минимальной заработной платы. В каждом населенном пункте она рассчитывается отдельно. Однако по всей стране действуют правила относительно того, кто может не платить налог на недвижимость в Украине.

Каким будет налог на недвижимость в Украине в 2025 году

Местная власть самостоятельно устанавливает норму налога в каждом регионе. Однако есть максимальный порог - 1,5% размера минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. В 2025 году этот показатель составляет 106,5 гривень.

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Как рассчитать сумму налога?

К примеру, вы владелец квартиры размером 75 кв. м. По закону всё, что больше 60 кв. м, облагается налогом. Допустим, в вашем регионе установлена максимальная возможная ставка 1,5% от минимальной зарплаты. В таком случае вы должны уплатить 15*106,5=1597.5 гривень.

Налог выплачивается за предыдущий год, то есть в этом году нужно выплатить за 2024. Владельцам жилья с "лишними метрами" придет квитанция до 1 июля, после чего её нужно оплатить в течение 60 дней. Если платежка не пришла, то за ней можно обратиться в налоговую.

Кто может не платить налог на недвижимость в Украине - разъяснения

Налог могут не платить такие категории украинцев:

те, чье жилье не превышает указанные нормы площади;

владельцы жилья на территории боевых действий или под оккупацией РФ;

владельцы жилья, которое было разрушено в результате войны;

участники боевых действий;

дети-сироты или лишенные родительской опеки;

детдома семейного типа;

дети с инвалидностью, которые воспитываются одним родителем (если в жилье не больше одного такого ребенка);

учебные и религиозные организации;

многодетные или приемные семьи с 5 и больше детьми.

Налог на недвижимость для пенсионеров в Украине действует. У пенсионеров нет льготы в этом случае, но они могут не платить земельный налог после достижения 60 лет.

Местные советы по своему усмотрению могут увеличить размер не облагаемой налогом площади или самостоятельно установить льготные категории, которым можно не платить налог.

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