Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сменила управленческую команду, занимающуюся противодействием запуску российского газопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Читайте такжеПри миллиардных убытках в "Нафтогазе" были миллионные премии: Шмыгаль об увольнении Коболева
Отмечается, что «Нафтогаз» проводит соответствующие изменения для осуществления настоящих и сложных реформ, а также поиска новых инструментов противодействия проекту «Северный поток-2».
«Именно над такими задачами будут работать в Национальной акционерной компании Мирон Василик и Роман Супрун. В ближайшее время команда будет только пополняться профессионалами», - сказано в сообщении.
По информации пресс-службы, Василик на позиции советника председателя правления будет заниматься вопросами расширения сотрудничества компании с международными организациями. Василик закончил одну из лучших бизнес-школ мира (INSEAD) и имеет большой профессиональный опыт. Длительное время был сотрудником Национального комитета Республиканской партии, Государственного департамента и Департамента защиты окружающей среды США. Кроме того, господин Василик работал в таких всемирно известных компаниях, как The PBN Company, Burson-Marsteller и Gavin Anderson & Company. В период с 2014 по 2019 гг. был генеральным директором PBN Hill + Knowlton Strategies.
Сообщается, что Супрун будет исполнять обязанности руководителя по направлению взаимодействия с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами группы «Нафтогаз». Супрун присоединился к команде «Нафтогаза» в октябре 2019 года и был активно задействован в продвижении важных для группы законодательных инициатив, в том числе анбандлинга компании.
Супрун - специалист в сфере адвокации и взаимодействия с органами власти (GR), закончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченка по специальности «международный бизнес». Он имеет длительный опыт работы в ведущих консалтинговых компаниях и проектах, специализирующихся на GR и лоббировании.
«Ожидается, что командное взаимодействие Мирона Василика, Романа Супруна и других ответственных сотрудников группы «Нафтогаз» позволит обеспечить эффективное противодействие реализации проекта «Северный поток-2», в отношении которого с марта текущего года интенсивность сопротивления ощутимо уменьшилась», - отметили в компании.
В «Нафтогазе» напомнили, что Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин решили завершить свою работы в компании после прихода Юрия Витренко на должность главы правления.
«Руководство Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» выражает благодарность коллегам, покинувшим НАК», - сказано в сообщении.
Кадровые перестановки в "Нафтогазе"
- 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.
- Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
- По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.
- 30 апреля члены наблюдательного совета НАК собрались на внеочередное заседание. Все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.
- 5 мая члены правления "Нафтогаза Украины" призвали правительство урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании, подавшим в отставку.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ротация в руководстве "Нафтогаза" состоялась согласно закондательству.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от правительства остаться на год. За это время будет проведен прозрачный и публичный отбор кандидатов в наблюдательный совет, а уже после этого - конкурс на нового главу компании.
- 12 мая 2021 года "Большая семерка" высказалась по поводу ситуации с "Нафтогазом".
- 19 мая 2021 года Кабмин продлил полномочия действующего набсовета "Нафтогаза" еще на год.
- 20 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал причину увольнения Коболева.
- 21 мая 2021 года из компании ушел топ-менеджер Виллем Коппульс.
- 26 мая 2021 года стало известно о том, что советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль написала заявление об увольнении с занимаемой должности.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram