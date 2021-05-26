В "Нафтогазе" напомнили, что Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин решили завершить свою работу в компании после прихода Витренко на должность главы правления.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сменила управленческую команду, занимающуюся противодействием запуску российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что «Нафтогаз» проводит соответствующие изменения для осуществления настоящих и сложных реформ, а также поиска новых инструментов противодействия проекту «Северный поток-2».

«Именно над такими задачами будут работать в Национальной акционерной компании Мирон Василик и Роман Супрун. В ближайшее время команда будет только пополняться профессионалами», - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, Василик на позиции советника председателя правления будет заниматься вопросами расширения сотрудничества компании с международными организациями. Василик закончил одну из лучших бизнес-школ мира (INSEAD) и имеет большой профессиональный опыт. Длительное время был сотрудником Национального комитета Республиканской партии, Государственного департамента и Департамента защиты окружающей среды США. Кроме того, господин Василик работал в таких всемирно известных компаниях, как The PBN Company, Burson-Marsteller и Gavin Anderson & Company. В период с 2014 по 2019 гг. был генеральным директором PBN Hill + Knowlton Strategies.

Сообщается, что Супрун будет исполнять обязанности руководителя по направлению взаимодействия с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами группы «Нафтогаз». Супрун присоединился к команде «Нафтогаза» в октябре 2019 года и был активно задействован в продвижении важных для группы законодательных инициатив, в том числе анбандлинга компании.

Супрун - специалист в сфере адвокации и взаимодействия с органами власти (GR), закончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченка по специальности «международный бизнес». Он имеет длительный опыт работы в ведущих консалтинговых компаниях и проектах, специализирующихся на GR и лоббировании.

«Ожидается, что командное взаимодействие Мирона Василика, Романа Супруна и других ответственных сотрудников группы «Нафтогаз» позволит обеспечить эффективное противодействие реализации проекта «Северный поток-2», в отношении которого с марта текущего года интенсивность сопротивления ощутимо уменьшилась», - отметили в компании.

В «Нафтогазе» напомнили, что Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин решили завершить свою работы в компании после прихода Юрия Витренко на должность главы правления.

«Руководство Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» выражает благодарность коллегам, покинувшим НАК», - сказано в сообщении.

Кадровые перестановки в "Нафтогазе"

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

30 апреля члены наблюдательного совета НАК собрались на внеочередное заседание. Все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.

5 мая члены правления "Нафтогаза Украины" призвали правительство урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании, подавшим в отставку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ротация в руководстве "Нафтогаза" состоялась согласно закондательству.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от правительства остаться на год. За это время будет проведен прозрачный и публичный отбор кандидатов в наблюдательный совет, а уже после этого - конкурс на нового главу компании.

12 мая 2021 года "Большая семерка" высказалась по поводу ситуации с "Нафтогазом".

19 мая 2021 года Кабмин продлил полномочия действующего набсовета "Нафтогаза" еще на год.

20 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал причину увольнения Коболева.

21 мая 2021 года из компании ушел топ-менеджер Виллем Коппульс.

26 мая 2021 года стало известно о том, что советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль написала заявление об увольнении с занимаемой должности.

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Автор: Анна Бредихина