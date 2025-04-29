Украинцы до сих пор не получили выплату национального кэшбэка за март, которая обычно происходит до 20 числа следующего месяца. Как сообщили в порес-службе "Дії", сейчас продолжается завершающий этап обработки данных для платежей в системе, которая начисляет нацкэшбэк.
"Хорошая новость: Национальный кэшбэк скоро будет на вашей карте. Это будет самое большое начисление кэшбэка за всю историю программы: 443 миллиона гривен получат 3,4 миллиона человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для начисления кэшбэка система обрабатывает миллионы транзакций, и в этом месяце нужно немного больше времени, чем обычно.
"Как только станет известна точная дата зачисления средств, информация появится на сайте программы. Минэкономики с партнерами активно работает, чтобы кэшбэк поступил как можно быстрее", - добавили в "Дії".
Национальный кэшбэк - новости
В сентябре прошлого года в Украине стартовала программа поддержки отечественного производителя "Национальный кэшбэк", которая предусматривает возврат гражданам 10% от стоимости купленных товаров украинского производства на специальный счет.
В феврале 2025 года в Минэкономики отчитались, что 56% от общей суммы выплат по программам "Национальный кэшбэк" и "Зимняя еПоддержка". пошли на оплату коммунальных услуг. Далее в рейтинге расходов коммунальные услуги, мобильная связь, заведения питания и лекарства.