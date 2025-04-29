Очередная выплата станет самым большим начислением кэшбэка за всю историю программы.

Украинцы до сих пор не получили выплату национального кэшбэка за март, которая обычно происходит до 20 числа следующего месяца. Как сообщили в порес-службе "Дії", сейчас продолжается завершающий этап обработки данных для платежей в системе, которая начисляет нацкэшбэк.

"Хорошая новость: Национальный кэшбэк скоро будет на вашей карте. Это будет самое большое начисление кэшбэка за всю историю программы: 443 миллиона гривен получат 3,4 миллиона человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для начисления кэшбэка система обрабатывает миллионы транзакций, и в этом месяце нужно немного больше времени, чем обычно.

Видео дня

"Как только станет известна точная дата зачисления средств, информация появится на сайте программы. Минэкономики с партнерами активно работает, чтобы кэшбэк поступил как можно быстрее", - добавили в "Дії".

Национальный кэшбэк - новости

В сентябре прошлого года в Украине стартовала программа поддержки отечественного производителя "Национальный кэшбэк", которая предусматривает возврат гражданам 10% от стоимости купленных товаров украинского производства на специальный счет.

В феврале 2025 года в Минэкономики отчитались, что 56% от общей суммы выплат по программам "Национальный кэшбэк" и "Зимняя еПоддержка". пошли на оплату коммунальных услуг. Далее в рейтинге расходов коммунальные услуги, мобильная связь, заведения питания и лекарства.

Вас также могут заинтересовать новости: