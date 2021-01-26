Дмитрий Шварц

Кабинет министров дал старт публичному обсуждению Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года.

В условиях глубокого экономического кризиса, в котором пребывает наша страна и мир из-за пандемии коронавируса и вводимых локдаунов, правительство, очевидно, захотело дать украинцам надежду на скорое завершение кошмара.

Экономическая стратегия на ближайшее десятилетие ставит целью утроить размер валового внутреннего продукта Украины и делает акцент на привлечение инвестиций и развитие рынков капитала.

До конца первого квартала правительство должно выйти на финальный вариант документа

Планируется, что в ближайшие несколько недель будет проведено ещё с десяток встреч министров, участников рынка, экспертов для обсуждения конкретных инструментов и направлений.

После этого до конца первого квартала правительство должно выйти на финальный вариант документа.

Обсуждение фундаментального плана развития национальной экономики проходит на фоне падения ВВП Украины в 2020 году на 4,4 процента и развернувшихся в январе протестов украинцев против повышения коммунальных тарифов.

Эти протесты, похоже, стали полной неожиданностью для правительства. Для министров оказалось проще разработать десятилетний план развития страны, чем просчитать недовольство сограждан.

Пришедшие на смену правительства молодых романтиков «крепкие хозяйственники» из Кабинета Дениса Шмыгаля оказались еще большими оптимистами

Прошедшее на днях первое обсуждение Национальной стратегии напомнило о представлении экономических планов предыдущим правительством Алексея Гончарука. В конце 2019 года на волне оптимизма после полной смены власти в стране премьер-министр обещал в ближайшие пять лет увеличить экономику Украины на 40 процентов.

Пришедшие на смену правительства молодых романтиков «крепкие хозяйственники» из Кабинета Дениса Шмыгаля оказались еще большими оптимистами.

Шмыгаль заявил, что Украина имеет неиспользованный потенциал в 1 триллион долларов

По их прогнозу, если будут выполнены все изложенные в стратегии рекомендации, ВВП Украины в ближайшую десятилетку вырастет в три раза, если страна частично справится с заданием, то нас ожидает двухкратный экономический рост. Что, скажем, также не плохо.

И как не скупиться на такие прогнозы, если по итогам проведённого аудита национальной экономики глава правительства Шмыгаль заявил, что Украина имеет неиспользованный потенциал в 1 триллион долларов.

Скептическое отношение усиливается и в связи с тем, что во время обсуждения всплыла инициатива, звучавшая ранее от Гончарука

Именно эту взятую с потолка цифру в правительстве намереваются сделать реальной целью. Или делают вид, что намереваются.

Скептическое отношение усиливается и в связи с тем, что во время обсуждения всплыла инициатива, звучавшая ранее от Гончарука. Чиновники предлагают создать Национальный инвестиционный фонд «для трансформации государственных предприятий, пакеты акций которых будут в его управлении, в эффективные и прибыльные компании».

В управление этого Фонда предлагают отдать часть акций десяти-пятнадцати крупнейших государственных предприятий страны, после чего должно произойти первичное размещение эти акций на зарубежных финансовых рынках для привлечения капитала.

Корпоратизация госсектора в Украине сопровождается в основном скандалами, которые связаны с космическими зарплатами менеджеров госкомпаний и членов наблюдательных советов

Повышать эффективность работы госкомпаний авторы стратегии предлагают с помощью внедрения мировых практик корпоративного управления и назначения представителей Национального инвестфонда в наблюдательные советы этих предприятий.

Чиновники ожидают, что в течение трех лет госбюджет может получить от этих новаций до одного миллиарда долларов.

Здесь стоит вспомнить, что пока корпоратизация госсектора в Украине сопровождается в основном скандалами, которые связаны с космическими зарплатами менеджеров госкомпаний и членов наблюдательных советов.

В программе правительства Алексея Гончарука значилось создание Фонда национального благосостояния, который должен управлять стратегическими госпредприятиями.

Эта организация была призвана «централизовать управление, повысить его эффективность и обеспечить гражданам Украины адекватный уровень доходности их активов».

И вот на новом этапе чиновники вновь озвучивают идею, которая под благовидными предлогами несет риски увода из-под контроля государства остающихся более-менее работающих госкомпаний.

Украина по многим параметрам проигрывает конкуренцию своим соседям в плане привлечения инвестиций

Ещё одной интересной инициативой Офиса национального инвестиционного совета при президенте является создание Государственного фонда фондов, что должно увеличить как минимум на один процент ВВП Украины.

Предполагается, что данный институт будет инвестировать средства в другие инвестиционные фонды. А уже они должны будут приносить прибыль стране. Первичный капитал для «Фонда фондов» будут предоставлять государственный бюджет (от 10 до 20 процентов), а также международные финансовые организации, если таковые, конечно, найдутся.

Одним законом об «инвестиционных нянях» и оптимизмом множества государственных документов инвестора в Украину не привлечешь

Разработчики стратегии констатируют, что пока Украина по многим параметрам проигрывает конкуренцию своим соседям в плане привлечения инвестиций. У нас и риски выше, и уровень доходности ниже.

Ясно, что без решительных экономических реформ, реальной борьбы с коррупцией и фундаментальных изменений в судебной системе ни о каком стабильном росте экономики Украиныи приходе в нашу страну зарубежных инвестиций говорить не приходится.

Одним законом об «инвестиционных нянях» и оптимизмом множества государственных документов инвестора в Украину не привлечешь. Нужна воля к изменениям, четкая их стратегия и команда управленцев, способных повести за собой украинское общество и убедить мир в том, что наша страна действительно является тем местом, где можно комфортно жить и зарабатывать деньги.

Дмитрий Шварц

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