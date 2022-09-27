С начала полномасштабного вторжения России в Украину украинские банки столкнулись с трудностями транспортировки наличной валюты в кассы отделений.

Национальный банк провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличные для подкрепления касс банковских учреждений на 100 млн долларов и 20 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора на своей странице в Facebook.

"Национальный банк Украины в очередной раз провел операции с системно важными банками по обмену наличной валюты на безналичную для подкрепления касс банков. К обмену НБУ предложил 100 млн долл. и 100 млн евро", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что такие операции осуществляются для решения проблемы с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков, возникшей из-за логистических трудностей с доставкой валюты из-за рубежа.

"Мероприятия по подкреплению касс банков наличными уже имели эффект. Проблема с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков постепенно решается, о чем свидетельствует, в частности, уменьшение количества банков – участников таких операций", - отметили в Нацбанке.

Война в Украине и ситуация с валютой:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину украинские банки столкнулись с трудностями транспортировки наличной валюты в кассы отделений. Это связано с тем, что ранее транспортировка наличных из-за границы и между городами происходила с помощью самолетов.

Поскольку во время войны такой возможности нет, то это привело к удорожанию стоимости перевозки наличности и, соответственно, углубило разницу между ценой наличной и безналичной валюты примерно на 10-15%.

Для того, чтобы удовлетворить спрос населения на наличную валюту и обеспечить конкуренцию уличным обменникам, которые пользуясь ситуацией, завышают наличный курс, Нацбанк проводит операции подкрепления системно важных банков наличной валютой.

Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара будет составлять 42 гривни, а в конце – гривня девальвирует до 50. Кроме того, ожидается, что цены в 2023 году продолжат стремительно расти. В макропрогнозе заложена инфляция в 30,6% (по состоянию на июнь она составляла 22,2%). ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики. А уровень безработицы, скорее всего, составит 28,2%, средняя зарплата – 18 тысяч 508 гривень.

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