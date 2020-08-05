Нацбанк обнародовал список крупнейших банков-должников

С конца апреля долги банков по рефинансу НБУ выросли в шесть раз.

По состоянию на 1 июля 2020 года долги платежеспособных банков по рефинансированию НБУ составляли 9,2 млрд грн.

Как сообщает регулятор, за месяц они выросли до 12,7 млд грн.

Наибольшие долги перед НБУ по рефинансу состоянию на 1 июля 2020 имели банки "Пивденный" (2,3 млрд грн), "Альфа-Банк" (2 млрд грн) и "Авангард" (900 млн грн), сообщает регулятор.

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Кроме того задолженность по рефинансированию имеют:

"Кредобанк" (650 млн грн),

"Аккордбанк" (630 млн грн),

"Райффайзен Банк Аваль" (400 млн грн),

"Индустриалбанк" (302 млн грн),

"МТБ Банк" (300 млн грн),

"Радабанк" (300 млн грн),

"Банк ¾" (230 млн грн),

"Сич" (204 млн грн),

"ТАСкомбанк" (200 млн грн),

"Мисто Банк" (169 млн грн),

"МИБ" (139 млн грн),

"Украинский капитал" (96 млн грн),

"Кристалбанк" (91 млн грн),

"МетаБанк" (63,4 млн грн),

"CIB" (47,8 млн грн),

"Грант" (45 млн грн),

"Айбокс Банк" (40,9 млн грн),

"Глобус" (24 млн грн),

"Скай Банк" (21,6 млн грн)

"Мотор-Банк" (12,5 млн грн).

Долг по рефинансированию

По состоянию на 31 июля долг платежеспособных банков по рефинансированию составил 12,7 млрд грн (неплатежеспособных — 36 млрд грн).

По состоянию на 1 июня он составлял 11,5 млрд грн, на 30 апреля — 2,1 млрд грн.

Предыдущий список должников

В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн.

Для выплат своим вкладчикам Фонд гарантирования в течение 2014-2016 годов получил у Министерства финансов кредиты на общую сумму 59,6 млрд грн, а также у НБУ - на сумму более 20 млрд грн.

17 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц на своем сайте обнародовал обновленные данные обо всех заемщиках, руководителях и бывших акционерах неплатежеспособных банков, которые должны вернуть долги согласно решению судов.

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