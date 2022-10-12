Нацбанк с 2023 года будет менять некоторые банкноты в обращении на обновленные.

С 1 января 2023 года Национальный банк начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривень образцов 2003-2007 годов (то есть предыдущего поколения) с целью постепенной их замены на обновленные денежные знаки.

Как сообщила пресс-служба регулятора, вместо них в обращение поступят обновленные банкноты и оборотные монеты, а именно оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривень образца 2018 года и банкноты номиналами 20 и 100 гривень нового поколения.

"Главная цель такого решения – повышение качества наличных денег в обращении (ввиду изношенности банкнот предыдущего поколения, которые уже достаточно длительное время находятся в обороте), улучшение наличных расчетов и их доступность для населения. Для Национального банка важно, чтобы национальная валюта Украины, которая находится в обращении, была надежной и качественной. Кроме того, большое количество разных дизайнов банкнот одного номинала в обращении может приводить к путанице и затрат лишнего времени во время осуществления наличных расчетов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что постепенная замена банкнот предыдущих поколений на соответствующие оборотные монеты и осовремененные банкноты повысит защиту и качество денег и сделает расчеты более удобными для граждан.

Как будет происходить изъятие банкнот из обращения

С начала следующего года НБУ совместно с банками начнет постепенное изъятие из наличного обращения указанных банкнот, в частности, банки Украины не будут выдавать из кассы такие банкноты по всем видам наличных операций, а Нацбанк прекратит подкреплять такими банкнотами кассы банков.

"Как следствие, попадая в банки, банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в Национальный банк для дальнейшей утилизации. Однако такие банкноты остаются действительными платежными средствами. Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно будет специально менять", - подчеркнули в НБУ.

Отмечается, что в то же время постепенно в обращении банкнот предыдущего поколения будет становиться все меньше, а их место будут занимать соответствующие "серебристые" монеты номиналом 5 и 10 гривень образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривень – с современным дизайном и усиленной системой защиты.

Какие купюры и монеты сейчас используют в Украине

На сегодня законными средствами платежа в Украине является купюры национальной валюты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1 тысяча гривень, монеты номиналом 10, 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 гривень.

С 1 октября 2019 года перестали быть средством платежа в Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, а с 1 октября 2020 года - монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривни, введенные в оборот до 2003 года.

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