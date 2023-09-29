Обменять монеты и банкноты можно бесплатно и без ограничений в подразделениях Нацбанка и отделениях уполномоченных банков.

Национальный банк продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривни старого образца, введенных в обращение до 2003 года, которые изымаются из обращения и перестали быть средством платежа.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, монеты мелких номиналов и банкноты гривни старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены.

Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривень образцов до 2003 года всех годов выпуска. Они уже длительное время изымаются из обращения, их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги.

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"Благодаря продлению срока украинцы будут иметь больше времени для обмена. Особенно это важно для граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны или находятся на временно оккупированные территории", - отметили в НБУ.

Отмечается, что обменять монеты мелких номиналов и банкноты гривни старых образцов можно бесплатно и без ограничений в подразделениях Национального банка в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Хмельницком, а также в ряде отделений уполномоченных банков:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Обмен осуществляется на другие монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет).

Также в Нацбанке сообщили, что по состоянию на сегодня в обращении еще остается почти 7,2 млрд штук монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. С начала изъятия их из обращения осуществлен обмен почти 220 млн штук таких монет. В частности, в течение последнего месяца обменяно более 3 млн штук.

Банкнот старого образца, введенных в обращение до 2003 года, остается в обращении совсем мало, около 1,5% от общего количества всех банкнот в обращении. За 2020-2023 годы осуществлен обмен 400 тысяч штук таких банкнот, в том числе 8,4 тысячи штук – в течение сентября этого года.

Изъятие банкнот и монет в Украине

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Нацбанк объявил, что осуществить обмен мелких монет и банкнот гривни старых образцов до 2003 года, которые изымаются из наличного обращения, можно до 30 сентября 2023 года включительно.

В октябре 2022 года сообщалось, что с 1 января 2023 года Национальный банк начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривень образцов 2003-2007 годов (то есть предыдущего поколения) с целью постепенной их замены на обновленные денежные знаки.

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