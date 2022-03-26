В Луганской области эвакуировали около 600 граждан.
Об этом председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил в социальной сети Facebook.
По его словам, "режим тишины" сегодня согласовали из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной и Горной общины.
"В итоге удалось вывезти 100 человек автобусами + 40 собственным транспортом из Рубежного, из Северодонецка - 70, Лисичанска - 150", - заявил Гайдай.
"Попасная долго ждала гумкоридор, и вот наконец уже в безопасности 50 попаснян", - добавил он.
Также удалось вывезти 104 человека из Горной общины (в частности из Нижнего, Тошковки и Новотошковского).
"Действительно победа, что нам удалось вывезти всех из интерната в пгт Нижнее - больше там нет никого - все в безопасности", - добавил он. Также удалось организовать эвакуацию 52 человек из Кременной.
"Люди в поезде на Донетчину, некоторых сразу автобусами отправили к Донецкой железной дороге - дальше запад страны", - сообщил Гайдай.
Кроме того, сегодня удалось завезти около 160 тонн гуманитарки: продукты, лекарства, средства гигиены.
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