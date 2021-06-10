Причина роста курса криптовалюты — признание ее официальным средством платежа в первой стране.

За последние сутки курс биткоина рос более чем на 10% на фоне признания криптовалюты официальным средством платежа в первой стране мира — Сальвадоре.

По данным портала CoinDesk, курс криптовалюты за последние сутки поднимался до отметки в $37 945 за монету.

Читайте такжеНа фоне заявлений Илона Маска первая в мире страна узаконивает биткоин

По состоянию на 11:21 четверга курс биткоина находится на уровне $36 901 за монету.

Кроме непосредственно биткоина растет курс и других криптовалют, в частности Ethereum (+1, 87% за сутки), XRP (+3,06% за сутки), Cardano (+1,07% за сутки) и Dogecoin (+4,48% за сутки).

По состоянию на 13:53 по Киеву курс биткоина находился на уровне $37 945 за монету.

Легализация биткоина

6 июня 2021 года стало известно о том, что президент Сальвадора Найиб Букеле намерен направить в Конгресс законопроект о легализации биткоина. Президент Сальвадора считает, что это поможет людям "за пределами формальной экономики" получить доступ к финансам.

9 июня 2021 года парламент Сальвадора проголосовал за признание биткоина платежным средством.

Как менялся курс криптовалюты

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко