МВФ не делал категорических заявлений по бюджету-2021 / фото УНИАН Владимир Гонтар

Международный валютный фонд пока не делал каких-либо категорических заявлений относительно проекта государственного бюджета Украины на 2021 год.

Об этом во время представления проекта госбюджета в зале Верховной Рады заявил министр финансов Сергей Марченко.

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«МВФ не делает заявления о поддержке, но мы с ними сотрудничаем, мы с ними обсуждаем параметры бюджета, доходную, расходную часть. На сегодня нет категорических заявлений о том, что цифры, которые у нас есть, необоснованные, или наоборот», - сказал он.

"На сегодня нет категорических заявлений о том, что цифры, которые у нас есть, необоснованные, или наоборот", - заявил Марченко

Ключевые цифры госбюджета-2021

Ключевые цифры бюджета на следующий год выглядят следующим образом:

  • рост ВВП + 4,6%;
  • средний курс - 29,1 грн/долл;
  • доходы госбюджета - почти 1,1 трлн грн;
  • расходы госбюджета - 1,3 трлн грн;
  • дефицит бюджета - 270 млрд грн.

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Автор: Дмитрий Шварц