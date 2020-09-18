Минфин активно обсуждает документ с главным кредитором Украины.

Международный валютный фонд пока не делал каких-либо категорических заявлений относительно проекта государственного бюджета Украины на 2021 год.

Об этом во время представления проекта госбюджета в зале Верховной Рады заявил министр финансов Сергей Марченко.

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«МВФ не делает заявления о поддержке, но мы с ними сотрудничаем, мы с ними обсуждаем параметры бюджета, доходную, расходную часть. На сегодня нет категорических заявлений о том, что цифры, которые у нас есть, необоснованные, или наоборот», - сказал он.

"На сегодня нет категорических заявлений о том, что цифры, которые у нас есть, необоснованные, или наоборот", - заявил Марченко

Ключевые цифры госбюджета-2021

Ключевые цифры бюджета на следующий год выглядят следующим образом:

рост ВВП + 4,6%;

средний курс - 29,1 грн/долл;

доходы госбюджета - почти 1,1 трлн грн;

расходы госбюджета - 1,3 трлн грн;

дефицит бюджета - 270 млрд грн.

Хронология событий

18 сентября Кабмин представил в парламенте проект госбюджета на 2021 год.

14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

В этот же день, 14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

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Автор: Дмитрий Шварц