Программа Фонда зависит от выполнения ряда условий. Первые выплаты по программе могут поступить уже в апреле.

Международный валютный фонд изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в сумме 16 миллиардов долларов, чтобы покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.

Реализация программы зависит от ряда условий, включая одобрения со стороны стран "Большой семерки", а также от доноров и кредиторов Украины, которые обеспечивают устойчивость долга страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

План также потребует внесения изменений в правила кредитования МВФ, чтобы фонд мог предоставлять займы стране, охваченной войной. В свою очередь, правительство Украины должно будет взять на себя обязательства по ряду политических мер, а также успешно завершить четырехмесячную безналичную программу МВФ одобренную прошлого года.

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В случае одобрения новая программа, рассчитанная на три-четыре года с общей суммой $14-16 миллиардов, будет предусматривать выплату от 5 до 7 миллиардов долларов в первый год. Есть надежда, что план будет согласован до конца марта, а первый транш поступит уже в апреле по лучшему сценарию, отмечают источники Bloomberg. Ожидается, что это поможет увеличить финансовую поддержку Украины со стороны государственных и частных кредиторов.

МВФ в комментарии Bloomberg отметил, что фонд "по-прежнему тесно взаимодействует" с Украиной, и это сотрудничество "может проложить путь к полноценной программе". Но никаких подробностей, в частности относительно потенциального размера кредита, в МВФ не дали.

В Министерстве финансов Украины от комментариев отказались, отмечает Bloomberg. В отдельном заявлении в четверг Минфин выразил надежду на "полноценную" программу с фондом, которая будет включать финансирование.

Впрочем, по словам источников американского издания, если этот план не получит поддержки со стороны достаточного количества стран-членов МВФ, фонд может предоставить Украине финансирование по программе Rapid Financing Instrument на 1,3 миллиарда долларов.

В прошлом месяце МВФ оценил, что внешнее финансирование Украины должно составлять не менее $39,5 млрд в 2023 году. Однако Украине, вероятно, понадобится еще около $8 миллиардов в этом году для восстановления критической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками, сказал один из источников.

Согласно текущей программе МВФ, украинское правительство обязалось принять меры для увеличения налоговых поступлений, значительному сокращению поддержки центральным банком пострадавшего от войны бюджета и дальнейшего совершенствования корпоративного управления в государственных компаниях.

Помощь Украине от МВФ

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения РФ МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

В начале октября 2022 года Исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал выделение Украине около 1,3 млрд долларов. А уже 13 октября эти средства в рамках экстренного финансирования от МВФ поступили в Украину.

Ранее в Нацбанке заявляли, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 миллиардов долларов.

В ноябре Украина и МВФ достигли договоренности о мониторинговой программе с привлечением совета директоров фонда. 19 декабря Совет исполнительных директоров МВФ обсудил принятую руководством МВФ мониторинговую программу с привлечением совета Фонда (Program Monitoring with Board Involvement, PMB) для Украины. На следующий день МВФ одобрил новую четырехмесячную программу для Украины.

Экономика Украины - какая ситуация

Напомним, Национальный банк ожидает незначительный рост реального ВВП в 2023 году - на 0,3%. При этом в 2024 году реальный ВВП Украины вырастет на 4,1%, а в 2025 году экономический рост ускорится до 6,4%. Отметим, что проектом госбюджета на 2023 год предусмотрен рост реального ВВП на 4,6%.

Ухудшение прогноза по сравнению с октябрьскими оценками обусловлено, прежде всего, последствиями энергетического террора, а также пересмотром основного предположения относительно продолжительности сохранения рисков безопасности. В то же время в прогнозе НБУ предполагается, что в течение 2023 года удастся избежать значительных дополнительных разрушений энергетической инфраструктуры, а бизнес и власть будут принимать эффективные меры для нивелирования последствий уже разрушенных мощностей.

Также в Нацбанке ожидают, что общий объем официального финансирования от международных партнеров в 2023 году может превысить $38 млрд., что позволит избежать эмиссионного финансирования бюджетного дефицита и поддержать международные резервы на достаточном уровне. В НБУ ожидают, что на конец 2023 года международные резервы составят около $27 млрд и в дальнейшем будут расти.

25 января был обнародован отчет ООН, согласно которому из-за российского вторжения было уничтожено 35% украинской экономики.

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