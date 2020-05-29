Утверждение программы stand-by с Украиной состоится в ближайшее время - МВФ

Переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии.

Совет директоров Международного валютного фонда в ближайшее время утвердит первый транш программы stand-by для Украины на следующие 18 месяцев.

Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стороны обсудили ситуацию с пандемией коронавируса в мире и в Украине.

«К сожалению, статистика заболевших за день в Украине остается еще достаточно высокой, но одновременно растет количество выздоровевших. Сегодня мы уже больше недели находимся на плато заболеваемости», - отметил президент.

Георгиева приветствовала принятие закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.

Она сообщила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.

Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии.

«Спасибо за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение Советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время», - отметил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, 21 мая представители Международного валютного фонда провели дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигли соглашения на уровне персонала по новой 18-месячной программе финансирования stand-by на сумму около 5 млрд долл. для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Национальный банк Украины прогнозирует получение первого транша средств МВФ на 2 млрд долл. во втором квартале 2020 года.

Сегодня, 29 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает от МВФ решения об утверждении программы stand-by в размере 5 млрд долл. на заседании Совета директоров 5 июня, а первый транш в размере 1,9 млрд долл. будет выделен на следующий день.

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