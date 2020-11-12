Кирилл Шевченко отметил, что сейчас с МВФ обсуждаются три блока вопросов.

Даты пребывания миссии МВФ в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят Международный валютный фонд.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью Голосу Америки.

Впрочем, глава НБУ выразил надежду, что миссия посетит Украину уже до конца этого года.

"Для того, чтобы появились даты, надо достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с двух сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист - у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - рассказал Шевченко.

Глава НБУ подчеркнул, что сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов. Первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине. Второй - проекта бюджета Украины на 2021 год. И третий - работы самого Национального банка.

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"Наибольшее беспокойство в свое время вызвало решение Конституционного суда. Но Владимир Зеленский был предсказуем в своей реакции на такие вызовы от Конституционного суда. Четкие месседжи, которые предоставил президент, показали, что у Украины нет другого пути, и Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы в дальнейшем поддерживать антикоррупционную инфраструктуру", - добавил Шевченко.

Украина и МВФ: новости

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко 8 ноября отбыл с официальным рабочим визитом в Вашингтон с целью обсуждения состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами.

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 млрд долларов. Министерство финансов планирует получить второй транш по этой программе до конца текущего года. Министерство финансов планирует получить второй транш по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом до конца текущего года.

22 октября 2020 года глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в ходе брифинга заявил, что неопределенности в отношениях Украины с Международным валютным фондом нет.

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Автор: Александр Топчий