Глава АРМА Елена Дума заявила о готовности Агентства провести новый конкурс по отбору управляющего для арестованных корпоративных прав "Моршинской", если Антимонопольный комитет Украины не согласует победителя предыдущего конкурса - компанию "Карпатские минеральные воды".

Об этом она заявила во время круглого стола "EU-UA: назревшие евроинтеграционные изменения в подходах к управлению арестованными активами", пишет pravo.ua.

"Мы ожидаем заключения Антимонопольного комитета, - сказала Елена Дума, комментируя развитие событий вокруг "Моршинской", - Если оно будет отрицательным - будет объявлен новый конкурс. Положительным - соответственно будут приняты законные решения, с теми рекомендациями, которые мы получим от АМКУ".

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Во время мероприятия, которое собрало представителей государственных учреждений в сфере реализации санкционной политики и представителей ведущих юридических компаний, юристы отметили, что в Европе не существует практики передачи арестованных или изъятых активов в управление конкурентам.

Поэтому, учитывая гармонизацию украинского законодательства с европейским на пути вступления в ЕС, эта норма должна быть закреплена в законодательстве Украины, а текущие кейсы, которые противоречат европейскому подходу, должны быть пересмотрены. Европейские стандарты также предусматривают существование реестра профессиональных управляющих и контроль за их независимостью от собственников имущества или их конкурентов.

"Это может быть компания по управлению капиталами, компания по управлению активами. Очень широкий круг тех, кто реально может включиться в этот процесс", - прокомментировал привлечение к управлению арестованными активами институциональных инвесторов, в том числе международных, Маркиян Бем, партнер "Назар Кульчицкий и Партнеры".

Отдельно участники мероприятия подняли вопрос об оценке арестованного имущества для дальнейшего контроля эффективности управления, ведь ее занижение может привести к отсутствию ответственности управляющего за уменьшение реальной стоимости актива в процессе управления. Тогда как профессиональные управляющие или инвесторы заинтересованы в росте стоимости компании и ее инвестиционной привлекательности.

Денис Шкаровский, партнер ЮК VB PARTNERS, отметил, что в европейской практике является правилом, что изъятые активы должны в дальнейшем работать в интересах общества и экономики. В частности, участники дискуссии отметили, что одним из таких инструментов сохранения деятельности бизнеса в условиях ареста или изъятия у лиц, находящихся под санкциями, может быть сохранение менеджмента компаний - они лучше знают специфику бизнеса, управления им и имеют стратегию роста его стоимости.

Виталий Сердюк, старший партнер АО AVER LEX, заявил, что бизнес под санкциями, который работает в Украине, должен служить экономическим и другим интересам нашего государства: "Всегда у больших денег существует большой частный интерес. Как защитники и представители соответствующих сфер бизнеса, мы видим последние два года, что меры, которые должны быть направлены в пользу национального интереса, к сожалению, в большинстве случаев направлены на обеспечение определенного частного недобросовестного и конкурентного интереса", - констатировал эксперт.

В свою очередь руководитель АРМА Елена Дума отметила, что Агентство приветствует привлечение иностранных фондов и компаний к управлению арестованными в Украине активами. По ее словам, Украина устранила барьеры для них: "Любые иностранные юридические лица без ограничений имеют право участвовать в конкурсе АРМА на отбор управляющего".

Участники круглого стола согласились, что украинское законодательство и практика в сфере применения санкций требуют существенного совершенствования. В частности выработки механизма для избежания блокировки 100% активов, которые часто распределены между добропорядочными владельцами и лицами, находящимися под санкциями. Елена Дума во время круглого стола заявила о намерении создания постоянной диалоговой платформы между АРМА и ведущими юристами для наработки более совершенного регулирования в сфере санкционной политики.