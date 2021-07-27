Соответствующее постановление сейчас проходит последние согласования.

Украинское правительство анонсировало помощь многодетным семьям перед новым учебным годом. Они получат помощь в размере 2000 гривен на ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"По инициативе Владимира Зеленского правительство готовит постановление к 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям. Понятно, что таким готовить детей к 1 сентября сложнее всего, поэтому, чтобы облегчить им подготовку к учебному году, правительство готов выделить по 2 000 на ребенка", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что всего намерены выделить около 300 миллионов гривен на 150000 детей.

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"Постановление сейчас проходит последние согласования, но она должна появиться очень быстро, чтобы деньги уже были в следующем месяце и до сентября их успели потратить на подготовку детей", - подытожил Никифоров.

Как ранее сообщал УНИАН, 27 марта на Харьковщине в туалете возле железнодорожного вокзала в пгт Панютино обнаружили новорожденного младенца.

Полицейские установили личность матери мальчика. Женщине 41 год. У нее есть муж и четверо детей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 135 (Оставление матерью новорожденного ребенка в опасности) Уголовного кодекса Украины.

30 марта женщине сообщили подозрение по факту покушения на умышленное убийство своего новорожденного ребенка.

Автор: Антонина Доломанжи