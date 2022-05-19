Стагфляция вызвана нарушением внутриэкономических закономерностей, приводящих к сочетанию инфляции и стагнации производства.

Мировая экономика все больше подвергается угрозе стагфляции, что напоминает испытание 1970-х годов, и это является проблемой для мировых финансовых руководителей, которые преодолевают последствия войны в Украине.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов Германии Кристиан Линднер.

"Война в Украине имеет дополнительные последствия для экономики. Это означает повышение инфляции вместе с потерей импульса восстановления после пандемии. Нам придется обсудить, что мы можем сделать, чтобы избежать сценариев стагфляции", – цитирует издание Линднер.

Стагфляция - это кризисное состояние экономики, при котором стагнация в производстве происходит одновременно с инфляцией.

В значительных масштабах проявилась в 1970-х гг., охватив вслед за США большую часть развитых государств. С конца 1980-х гг. появилась в бывшем СССР и во всех бывших социалистических странах. В обоих случаях стагфляция была вызвана нарушением внутриэкономических закономерностей, приводящих к сочетанию таких логически несовместимых явлений как инфляция и стагнация.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что вторжение России приведет к сокращению экономики Украины на 30% в этом году. В конце марта ЕББР прогнозировал сокращение на 20%.

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