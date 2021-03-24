Предполагается ускоренное повышение прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов.

Министерство социальной политики Украины в рамках оптимизации сферы применения прожиточного минимума, повышения его размера и размеров государственных социальных гарантий разработало ряд законопроектов, которые одобрены правительством и поданы в Верховную Раду.

Как сообщает пресс-служба министерства, эти документы предусматривают новую методологию определения и применения прожиточного минимума исключительно для основных социальных гарантий (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов).

Читайте такжеВ Украине хотят отвязать размер пенсии от прожиточного минимума

Кроме этого, предлагается внедрение базовых величин для расчета социальных выплат (надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий), которые устанавливаются к пенсии или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии; стипендий, максимальных размеров выплат, компенсационных выплат, а также единовременных выплат (пособий).

Ещё одна идея - введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.

В министерстве отметили, что предполагается ускоренное повышение прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов. В 2022 году повышение должно произойти на 14%, в 2023-м - на 15%, в 2024 году - на 25%.

Что этому предшествовало

С 1 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 тыс. 197 грн до 2 тыс. 270 грн.

Одним из приоритетов Министерства социальной политики на 2021 год будет введение расчета реального прожиточного минимума и определение на его основе базовых социальных гарантий.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц