По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, избиратели в США не понимают, почему Соединенные Штаты как страна должны содержать украинских пенсионеров, врачей, учителей.

Каждый доллар или евро международной финансовой помощи от партнеров даются Украине очень тяжело, а Соединенным Штатам комфортнее давать нашему государству оружие, а не деньги.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Экономической правде", отметив при этом, что на сегодня Украина получила уже 23,6 млрд долларов из запланированных 42,4 млрд долларов. По его словам, в этом году финансирование поступает ритмично и в объеме, который был запланирован.

"Но, опять же, может сложиться такое впечатление, что это гарантированная каким-то чудом "манна небесная", которая прилетает и мы, как Министерство финансов, бегаем и расставляем тарелки. К сожалению, это не так. Каждый доллар или евро, которые мы получаем, – это пот и кровь в буквальном смысле этого слова. Те же США - им комфортнее давать нам оружие, HIMARS, ракеты – все, что угодно, но не деньги", - сказал министр.

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По словам Марченко, избиратели в США не понимают, почему Соединенные Штаты как страна должны содержать украинских пенсионеров, врачей, учителей.

"Они говорят: "А что, у нас проблем нет?". Для нас это способ выживания, у нас другого варианта нет. Для них все не так однозначно. Им проще дать оружие, чем бюджетную поддержку. Поэтому это сложные переговоры", - отметил глава Минфина.

При этом, с другой стороны, министр отметил программу с Международным валютным фондом, которая является "чудо-инструментом взаимодействия с внешним миром". По его словам, программа МВФ появилась потому, что это комфортно странам, которые дают Украине помощь. Для них МВФ - это эксперты и аудиторы, которые мониторят все процессы, которые у нас происходят, так как эксперты МВФ взаимодействуют со всеми: Нацбанком, представителями власти, гражданского общества.

"И эти нарративы о том, что у нас война и нам в любом случае помогут - так не работает. Ведь они объективно оценивают ситуацию. В начале войны мы им говорили:"Ну у нас тут ракеты, прилеты". Они же отвечали: "Окей, а что у вас с возвратом налогов довоенного уровня? Почему налогоплательщики других стран должны вас содержать?". Представители цивилизованного мира хотят понимать, что мы сделали свою часть работы. Очень банально, прагматично и просто. Главное - не обманывать", - подчеркнул Марченко.

Помощь Украине во время войны

Как сообщал УНИАН, в 2022 году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку - около 32,1 млрд долл. Наибольшая финансовая помощь поступила от США - 12 млрд долл., Евросоюза - 8 млрд долл., МВФ - 2,7 млрд долл., Канады - 1,9 млрд долл. США, Германии - 1,6 млрд долл.

19 мая 2022 года российский политолог и публицист Андрей Пионтковский сообщил, что с согласованного Сенатом США пакета помощи Украине в размере $40 миллиардов $20 млрд пойдут на военную помощь. Еще $8 млрд будут направлены на экономическую помощь украинскому государству.

Международные резервы Украины выросли до почти 39 млрд долларов по итогам июня, что является самым высоким показателем за всю историю независимости Украины. В течение июня международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, превысивших даже чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

18 июля 2023 года стало известно о том, что США в ближайшие дни объявят о новом пакет военной помощи Киеву на 1,3 миллиарда долларов.

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