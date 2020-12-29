Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 29 декабря, привлекло в государственный бюджет 23,644 миллиарда гривень.
Читайте такжеДыра в бюджете и соцвыплаты: глава Минфина рассказал, на что пойдет кредит МВФКак сообщается на сайте министерства, средства в гривне получены в результате продажи восьми пакетов гривневых облигаций на сумму 5,17 миллиарда гривень, 858,56 миллиона гривень, 5,77 миллиарда гривень, 990,88 миллиона гривень, 653,13 миллиона гривень, 611,2 миллиона гривень, 103,69 миллиона гривень и 324,57 миллиона гривень сроком обращения 77, 189, 336, 532, 777, 1036, 1239, 1519 дней соответственно.
Средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму 322,85 миллиона долларов со сроком обращения 92 дня, со средневзвешенной ставкой доходности 2,90%.
Что этому предшествовало
- В конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.
- Министерство финансов на аукционах по размещению ОВГЗ за январь-ноябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 171,1 миллиарда гривень, 2,9 миллиарда долларов и 788 миллионов евро.
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