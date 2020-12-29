Средства получены в результате размещения восьми пакетов облигаций в гривне и одного – в долларах.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 29 декабря, привлекло в государственный бюджет 23,644 миллиарда гривень.

Читайте такжеДыра в бюджете и соцвыплаты: глава Минфина рассказал, на что пойдет кредит МВФКак сообщается на сайте министерства, средства в гривне получены в результате продажи восьми пакетов гривневых облигаций на сумму 5,17 миллиарда гривень, 858,56 миллиона гривень, 5,77 миллиарда гривень, 990,88 миллиона гривень, 653,13 миллиона гривень, 611,2 миллиона гривень, 103,69 миллиона гривень и 324,57 миллиона гривень сроком обращения 77, 189, 336, 532, 777, 1036, 1239, 1519 дней соответственно.

Средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму 322,85 миллиона долларов со сроком обращения 92 дня, со средневзвешенной ставкой доходности 2,90%.

Что этому предшествовало

В конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Министерство финансов на аукционах по размещению ОВГЗ за январь-ноябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 171,1 миллиарда гривень, 2,9 миллиарда долларов и 788 миллионов евро.

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Автор: Екатерина Жирий