Гривня относительно доллара 11 ноября укрепилась на 3 копейки - до 26,06 грн/долл.

Национальный банк Украины с начала недели с 8 по 10 ноября купил на межбанковском валютном рынке более 503 млн долларов для сдерживания укрепления гривни.

Об этом говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте Национального банка.

Согласно обнародованным данным, регулятор по состоянию на начало недели приобрел валюты с начала года на 2 млрд 496,8 млн долл., а по состоянию на среду, 10 ноября, сумма покупки с начала года превысила 3 млрд долл.

Таким образом, НБУ выкупил в резервы с начала недели не менее 503 млн долл.

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Национальный банк Украины на четверг, 11 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,06 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,05/26,07 грн/долл., к евро - на уровне 30,11/30,13 грн/евро.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро четверга, 11 ноября, укрепился на 2 копейки – до 26,20 грн/долл.

Автор: Богдан Слуцкий