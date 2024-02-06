Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта.

По состоянию на 1 февраля 2024 года международные резервы Украины составили 38,525 млрд долларов США. В январе они снизились на 4,9%, или 1,983 млрд долларов. Об этом сообщили в Нацбанке со ссылкой на предварительные данные.

Отмечается, что такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости, долговыми выплатами страны в иностранной валюте и уменьшением поступлений международной помощи.

Так, в январе Нацбанк продал на валютном рынке 2,549 млрд долларов США и выкупил в резервы 16 млн долларов. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в январе составила 2,533 млрд долларов, или на 29% меньше по сравнению с декабрем.

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Во-вторых, влияли поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. Всего на валютные счета правительства поступило 898,9 млн долл. США. В то же время за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 441,6 млн долл.

В-третьих, нужно учитывать переоценку финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта, подытожили в НБУ.

Международные резервы Украины

По состоянию на 1 января 2024 года международные резервы Украины составляли 40,51 млрд долл. В декабре 2023 года они выросли на 4,4% по сравнению с ноябрем благодаря поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Нацбанком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

По данным НБУ, международная финансовая поддержка Украины в 2024 году будет сохраняться, хотя и в меньших объемах, что позволит удерживать международные резервы на высоком уровне и обеспечивать курсовую устойчивость.

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