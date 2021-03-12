В январе 2021 году государственный бюджет получил 3,1 миллиона гривень от лотерей / иллюстрация / REUTERS
В 2020 году государственный бюджет получил 88,5 миллиона гривень налогов, сборов и других обязательных платежей от субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи.
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Об этом сообщило Министерство финансов Украины, пишет Радио Свобода.
В январе 2021 году эта цифра составляла 3,1 миллиона гривен.
Отметим, 7 марта компания «Украинская национальная лотерея» сообщила, что в Украине выиграли рекордный джекпот – 33 032 000 гривень.
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