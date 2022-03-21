Минэкономики ищет способ передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка России / фото REUTERS

Латвия выступает за использование всех замороженных российских активов для восстановления Украины.

Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в микроблоге Twitter.

"Все замороженные российские активы, как правительственные, так и индивидуальные, должны быть использованы для послевоенного восстановления Украины", - подчеркнул Ринкевичс.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Министерство экономики заявило, что совместно с правительствами других стран ищет механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка России в размере 415 млрд долларов для возмещения убытков от российской агрессии.

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Например, власти Франции заморозили активы Банка России на сумму 22 млрд евро и имущество российских бизнесменов на 150 млн евро, выполняя санкции против Москвы.

Франция заморозила на своей территории недвижимость общей стоимостью 539 миллионов евро, которые принадлежат примерно 30 россиянам, попавшим под санкции. Также сообщается об аресте двух яхт стоимостью 150 млн евро.

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